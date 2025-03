Sconvolgente il look scelto da Diletta Leotta per il big match della 27esima giornata di Serie A: fan sbalorditi per la sua bellezza

Altro che Maldive: è il Maradona ad incendiare i social con gli scatti bollenti di Diletta Leotta. La conduttrice è tornata a bordocampo dopo una settimana trascorsa ai Tropici ed ha deciso di alzare la temperatura dello stadio di Napoli-Inter con un outfit da capogiro.

Il look sfoggiato dalla bella siciliana si è preso la scena e non soltanto sui social: difficile non restare incantati davanti alle forme esaltate dagli abiti indossati dalla Leotta per il big match della 27esima giornata di Serie A. Se in campo ci si giocava un pezzo di scudetto, con l’1-1 che ha lasciato tutto inalterato, fuori dal terreno di gioco la presentatrice Dazn si è trasformata nella vera bomber del sabato napoletano.

Eccola allora sfoggiare un total denim, giacca e pantalone oversize, ma soprattutto un body bianco sgambato e scollatissimo. Un abbinamento che ha fatto scalpore, con la Leotta che ha pubblicato diversi scatti su Instagram raccogliendo, neanche a dirlo, mi piace a valanga e commenti incandescenti.

Diletta Leotta incanta il Maradona: look da sballo

Le pose di Diletta Leotta esaltano le sue curve, con il body abbastanza scollato da far emergere il suo lato A. I commenti sono di fan estasiati dal fascino della conduttrice che ha anche indossato anelli e collana firmati da Tiffany&Co. In particolare la collana, con maglie in oro giallo e pavé di diamanti, fa parte della collezione HardWear ed è venduta ad un prezzo di 51mila euro.

Di certo però i fan della Leotta non si sono concentrati sui gioielli indossati e probabilmente neanche sull’outfit scelto, letteralmente ammaliati dalla bellezza della presentatrice. Archiviata la vacanza alle Maldive e dopo aver esultato per il debutto con super parata di Karius in Germania, con la maglia dello Schalke 04, Diletta è tornata a lavoro con l’impegno a Dazn ed ha deciso di prendersi letteralmente la scena con un look da far girare la testa.

Così c’è chi l’ha eletta MVP del match del Maradona perché le giocate di Dimarco e Billing sono nulla rispetto al suo fascino. Quasi trecentomila mi piace per la gallery pubblicata da Napoli, con le immagini della Leotta che forse sono state il gol più bello visto al Maradona sabato pomeriggio. Un sabato invernale reso incandescente però dalle foto sexy della siciliana.