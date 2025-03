Diletta Leotta incanta in diretta tv e c’è un dettaglio che non sfugge agli spettatori più attenti: ecco di cosa si tratta

Dalle Maldive a Napoli, facendo tappa in Germania, a Gelsenkirchen. Il giro del mondo in 8 giorni (più o meno) di Diletta Leotta ha lasciato tutti a bocca aperta.

Paese che vai tradizione che trovi, ma per la bella conduttrice di DAZN non c’è frontiera che tenga: il suo fascino resta immutato in qualsiasi parte del mondo. Così dopo aver incantato tutti con foto mozzafiato in bikini con spiagge e mare dei Tropici come panorama, ha incendiato la Germania con scatti altrettanto seducenti nonostante il freddo polare.

Il ritorno in Italia è stato scandito dalla tappa allo stadio Maradona per Napoli-Inter ed anche qui la Leotta ha lasciato tutti a bocca aperta. Meraviglioso l’outfit scelto dalla presentatrice per condurre il pre e il post gara del big match di Serie A, terminato poi 1-1. La ‘regina’ del calcio italiano ha scelto un body sgambato e molto scollato. Inevitabile per i fan buttare l’occhio al décolleté, messo ancora più in evidenza dalla scelta di una collana che non è passata inosservata.

Diletta Leotta incanta a Napoli: collana da 50mila euro

Per la serata di gala del calcio italiano (al Maradona si sfidavano prima e seconda in classifica), Diletta Leotta ha scelto di indossare una parure che non è sfuggita a qualche attento osservatore.

In particolare, la collana scelta dalla conduttrice è firmata da Tiffany&Co. e fa parte della Collezione HardWear by Tiffany. Si tratta di una collana con maglie in oro giallo 18 carati con pavé di diamanti. Un gioiello che, stando al prezzo sul sito del brand, ha un valore di 51mila euro. Un dettaglio che i fan più attenti hanno sicuramente notato, anche se a qualcuno potrà essere sfuggito, magari attratto dalle sensuali curve della Leotta che si è presa anche qualche critica per il look, da qualcuno giudicato troppo ‘spinto’, scelto per il Maradona.

La Diletta ‘nazionale’, ad ogni modo, continua a far parlare di sé e sui social il successo dei suoi scatti è testimoniato da numeri che rispecchiano la sua bellezza: da capogiro. Tanto per dirne qualcuno, degli oltre nove milioni di follower che la seguono su Instagram, ben trecentomila ha messo il cuoricino all’ultima gallery con foto scattate proprio a Napoli. Si tocca quasi quota quattrocentomila mi piace, invece, per una delle raccolte di foto che la Leotta ha pubblicato dalle Maldive. Una vacanza che ha fatto sognare anche i suoi fan.