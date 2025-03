Diletta Leotta non si dedica soltanto al calcio: il video sui pregiudizi spopola sui social e diventa virale

Non c’è soltanto il calcio nella professione di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è conosciuta principalmente per la sua presenza sui campi di Serie A per Dazn, ma fa anche altro.

Reduce dal big match Napoli-Inter, la Leotta ha pubblicato la nuova puntata di Mamma Dilettante 4, il podcast con cui affronta il mondo della genitorialità con i suoi ospiti che raccontano il loro modo di fare i genitori. Un appuntamento diventato ormai fisso e nel quale si sono alternati svariati personaggi famosi.

Gli ultimi a chiacchierare con Diletta Leotta sono stati Giulia Lamarca e il marito Andrea Decarlini. Lamarca, travel blogger e psicologa, ha avuto la vita segnata da un incidente in motorino che nel 2011 gli ha tolto l’uso delle gambe. Un punto di svolta che la donna ha saputo trasformare in un nuovo inizio: così spiega come la carrozzina abbia smesso di essere per lei un ostacolo, ma sia diventato un mezzo per muoversi. Un ribaltamento di prospettiva che la donna racconta a Diletta Leotta affrontando anche il tema dei pregiudizi.

Diletta Leotta ospita Giulia Lamarca: “Come affrontare i pregiudizi”

Durante la puntata Diletta Leotta, Giulia Lamarca e Andrea Decarlini si soffermano su alcuni aspetti legati alla disabilità spesso poco conosciuti, ma raccontano anche della loro vita, di come si sono conosciuti, proprio ‘grazie’ all’incidente, di come insieme hanno messo su famiglia con le loro due splendide figlie con cui andare in giro per il mondo.

Tra le varie cose, la travel blogger racconta delle domande che le vengono fatte anche sul come ‘rimorchiare’: “C’è gente che davvero diceva come faccio a far le cose con te? Ok che le gambe non le muovi, ma se ci pensi quando fai l’amore con una ragazza non è che fa tutto lei – dice ridendo -. A me chiedono i tutorial“.

La sua capacità di andare oltre il non poter usare le gambe, l’affrontare con il sorriso la vita è diventato di esempio anche per altre persone, un punto di riferimento, un ‘ruolo’ che alla Lamarca non dispiace: “Però sono felice perché a volte mi scrivono per chiedere consigli su come comportarsi quando piace una ragazza in carrozzina. In quel caso lì mi sento un po’ un cupido – dice, accompagnando la frase con un sorriso – . Secondo me è bello imparare, ridere, anche scherzarci“.