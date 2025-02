Una Diletta Leotta da infarto quella che concede ai suoi fan il primo bikini del 2025: immagini mozzafiato, il dettaglio è sensuale

Una Leotta come non si vedeva da tempo. Torna il bikini per la bella Diletta e i fan non possono fare altro che strabuzzare gli occhi nel guardare la meraviglia della conduttrice siciliana.

Toccata e fuga alle Maldive per la presentatrice che ha lasciato l’Italia per qualche giorno e si è concessa un po’ di relax in un resort di lusso. L’Emerald Faarufushi Resort & Spa, sull’atollo di Raa, ha ospitato Diletta Leotta che ha allietato i propri follower su Instagram con scatti da capogiro. Immagini che hanno fatto letteralmente perdere la testa e che ripropongono la versione estiva e più esplosiva della bella siciliana.

Dalle Maldive dove è andata con gli amici, la Leotta si mostra sorridente e in bikini mentre si immerge in acqua. Le sue stories su Instagram hanno letteralmente conquistato tutti i fan che si sono precipitati per farle i complimenti. Non si contano i ‘meravigliosa’, ‘sei bellissima’, ‘splendida’ rivolti alla conduttrice DAZN che nel weekend sarà nuovamente a bordocampo per qualche partita di Serie A.

Diletta Leotta alle Maldive, bikini esplosivo

Prima però c’è stato tutto il tempo per un viaggio alle Maldive ed è lì che la Leotta ha incantato i fan. Le immagini sono da capogiro, scatti ad alto tasso di sensualità che mostrano la Diletta nazionale in forma smagliante e più sexy che mai.

La stagione dei bikini 2025 è stata inaugurata dunque, con largo anticipo, con immagini dall’elevata carica sensuale: un bikini giallo e nero che risalta le curve prorompenti di Diletta Leotta. La conduttrice poi ‘provoca’ i fan con uno scatto che la mostra alle prese con i laccetti dello slip. La temperatura sale sul profilo Instagram della siciliana che si immortala anche mentre si immerge in piscina con un tuffo e riemerge con un sorriso che conquista i cuori di tutti i suoi follower.

Dopo qualche giorno di relax, per la Leotta sta per arrivare il momento di chiudere questa breve vacanza e tornare ai campi di Serie A. Si prospettano giornate intense per il campionato italiano e lei dovrà raccontarle come sempre in prima linea, con i fan che faranno fatica però a dimenticare le immagini della breve vacanza alle Maldive. L’estate deve ancora arrivare, ma le temperature sono già elevatissime con gli scatti di Diletta Leotta.