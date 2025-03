Diletta Leotta è una delle star della televisione italiana: non solo calcio nella sua carriera, i 5 momenti imperdibili

Protagonista sui campi di calcio di Serie A, che affascina con la sua bellezza, Diletta Leotta nel corso degli anni ha saputo crearsi un seguito di fan che la seguono con grande interesse.

Merito, certamente, della sua bellezza, ma anche della competenza e dell’ironia con il quale affronta temi legati al mondo del calcio e non solo. Lo sport ha rappresentato il filo conduttore della sua carriera sugli schermi italiani, fin da quando ad appena 17 anni ha esordito in una trasmissione a tema calcio, appunto, su Antenna Sicilia, emittente regionale che ha rappresentato la prima esperienza professionale per la Leotta.

La conduttrice siciliana ha poi tentato l’avventura con i concorsi di bellezza, con un’apparizione anche a Miss Italia, concorso che presenterà poi anni dopo insieme a Francesco Facchinetti. Ma l’anno di svolta della sua carriera è il 2011 quando approda a Mediaset con il programma ‘Il compleanno di La5’. È il vero inizio della sua attività visto che l’anno successivo passa a Sky Meteo24 nel ruolo di meteorina.

Diletta Leotta, i momenti più importanti della sua carriera

La carriera di Diletta Leotta è ormai lanciata ed il vero salto ci sarà nel 2015 quando lascia il Meteo per approdare a Sky Sport.

Il suo primo ‘regno’ è la Serie B, ma in poco tempo conquista la fiducia dei vertici dell’azienda che le affidano anche, insieme ad Ilaria D’Amico, gli speciali sui campionati europei del 2016. L’anno dopo un nuovo momento importante: viene chiamata come ospite al Festival di Sanremo, dove ritornerà poi nel 2020 per la co-conduzione di due serate al fianco di Amadeus.

In mezzo, anno 2018, c’è il passaggio a Dazn, piattaforma streaming che acquisisce i diritti tv della Serie A e fa della Leotta la ‘regina’ televisiva del calcio italiano. Una carriera che continua a bordocampo ancora oggi, presentando i pre e i post partita dei match più importanti del massimo campionato. Quest’anno poi ha anche lavorato nuovamente a Mediaset, conducendo La Talpa.

Come detto però nella sua carriera non c’è soltanto calcio e tv: dal 2017, infatti, la voce di Diletta Leotta può essere ascoltata su Radio 105 nel programma 105 Take Away dove è affiancata da Daniele Battaglia. Una carriera ancora tutta da scoprire per la bella siciliana che si prepara ad affrontare nuove avventure professionali, pronta a conquistare con il suo sorriso altri fan.