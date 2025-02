Diletta Leotta riemerge dal mare e il video fa ancora discutere: il paragone è indovinato, lei è bellissima come non mai

Le vacanze sono finite, ma Diletta Leotta continua ad incantare. La conduttrice di Dazn si è concessa nei giorni scorsi una pausa dagli impegni calcistici ed è volata alle Maldive per un po’ di relax e qualche scatto.

Le immagini della sua fuga ai Tropici hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fan: la Leotta ha aggiornato gli oltre nove milioni di follower che affollano il suo profilo Instagram con immagini delle sue vacanze a mare. Scatti dall’alta carica erotica con Diletta immortalata in bikini striminziti capaci di esaltare le sue prorompenti curve.

Ed allora non sorprende che i fan siano rimasti a bocca aperta, rapiti dalla bellezza della presentatrice siciliana che ora è tornata in Italia e si sta concentrando sul lavoro. Tornerà anche a bordocampo in un weekend ad alta tensione con il big match tra Napoli e Inter che vale un pezzo di scudetto. I fan la guarderanno magari con un pizzico di nostalgia, ricordando le foto dalle Maldive che hanno mandato in tilt i social.

Diletta Leotta, il video è da oscar: sembra una bond girl

Scatti, ma soprattutto un video che ha letteralmente conquistato tutti. Diletta Leotta, infatti, si è fatta riprendere mentre usciva dall’acqua cristallina del mare delle Maldive. La bellissima siciliana si sistema il costume mentre torna a riva, in una scena che ha ricordato quella di James Bond Agente 007 – Licenza di uccidere con Ursula Andress che esce dall’acqua indossando appunto un bikini.

Una novità per l’epoca, non certo per questo periodo, ma la bellezza della Leotta fa sì che i suoi follower restino comunque colpiti. Un filmato dall’elevato tasso di sensualità, che ha raccolto ben 335mila cuoricini e una valanga di commenti. Complimenti come se piovesse e qualche fan non si riesce a trattenere e si spinge anche un po’ oltre il semplice “sei bellissima”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Roba da ‘social’, alla quale Leotta è sicuramente abituata e non ci fa più caso, anche perché le sue immagini attirano sempre più mi piace e commenti. Ora che le vacanze sono finite per Diletta, è tempo di tornare alla quotidianità e agli impegni di tutti i giorni. Per i fan, invece, non resta che aspettare il prossimo viaggio e le prossime foto da infarto: come sempre con la Leotta, non resteranno delusi.