Il futuro di Gianluigi Donnarumma è finalmente definito: il portiere della nazionale italiana, classe 1999, vestirà la maglia del Manchester City. Dopo settimane di contatti e trattative serrate, il Paris Saint-Germain ha trovato l’intesa definitiva con il club inglese per la cessione a titolo definitivo del giocatore. A darne notizia sono stati i principali esperti di mercato, tra cui Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà.

Il City era alla ricerca di un rinforzo tra i pali, soprattutto dopo le incertezze legate al giovane James Trafford, acquistato dal Burnley ma poco convincente nelle prime apparizioni stagionali. Con l’arrivo di Donnarumma, Pep Guardiola potrà contare su un portiere già affermato a livello internazionale, pronto a garantire solidità ed esperienza in Premier League e Champions League.

Le cifre del trasferimento e il futuro tra i pali

Secondo quanto riportato, il Paris Saint-Germain incasserà circa 27 milioni di euro più bonus dalla cessione del suo portiere titolare. Donnarumma, invece, ha firmato un contratto quinquennale con il Manchester City dal valore di 15 milioni di euro a stagione, cifra che potrà salire fino a 17 milioni con bonus e con la possibilità di prolungare fino a un sesto anno.

Il trasferimento è stato reso possibile anche grazie alla partenza di Ederson, ormai pronto a vestire la maglia del Fenerbahce. Il club turco lo acquisterà a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 13 e i 14 milioni di euro.