Dove vedere in tv e streaming le semifinali di Roma, Juventus e Fiorentina

Giovedì di coppe per tre italiane in cerca del pass per le finali. Roma e Juventus, in Europa League, saranno impegnate sui campi di Bayer Leverkusen e Siviglia, mentre la Fiorentina volerà in Svizzera, a Basilea, per il ritorno della semifinale di Conference League. Ecco dove vedere le partite in tv e streaming.

Le semifinali delle italiane

La Roma dopo la vittoria per 1-0 dell’andata proverà a difendere il risultato e strappare il biglietto per la finale di Europa League di Budapest (31 maggio). Finale che la Juventus dovrà conquistarsi sul campo del Siviglia dopo l’1-1 dello Stadium. Per disputare l’ultimo atto della Conference League invece, 7 giugno a Praga, la Fiorentina sarà chiamata a ribaltare l’1-2 subito in casa dal Basilea.

Dove vedere in tv e streaming Roma, Juventus e Fiorentina

Sono diversi i modi per assistere agli incontri delle italiane, dalla diretta tv in chiaro allo streaming. Partiamo da Bayer Leverkusen-Roma, diretta tv che sarà disponibile in chiaro su Rai Uno. Anche Sky trasmetterà il match sui canali Sky Sport Football e Sky Sport. Infine c’è anche l’opzione Dazn. Bayer Leverkusen-Roma sarà visibile anche in streaming sia su Raiplay, Sky Go e Dazn disponibile in versione desktop dai siti ufficiali per pc fisso e notebook o da app per smarthpone e tablet.

Siviglia-Juventus invece, oltre Sky e Dazn, si potrà vederla in diretta tv in chiaro su Tv8 (Canale 8 del digitale terrestre). Per quanto riguarda Basilea-Fiorentina le uniche due opzioni sono la visione, per i soli abbonati, su Sky e Dazn.