Trump non è più il burattino di Netanyahu? New York Times: “Sull’Iran era il co-pilota, ora è un passeggero”
Israele e il suo premier Benjamin Netanyahu messi da parte da Donald Trump in queste concitate ore in cui si tenta di raggiungere un accordo con l’Iran, negoziati nel corso dei quali il premier israeliano non sarebbe stato praticamente coinvolto.
Lo scrive il New York Times, spiegando come Netanyahu sia passato di fatto da un ruolo di “co-pilota” a quello di “mero passeggero”.
“Battuta d’arresto umiliante”
Il quotidiano, che cita fonti della sicurezza israeliana, parla quindi di una “battuta d’arresto umiliante” per Israele e che comporta inevitabilmente “rischi significativi per il Paese”, con gli israeliani costretti a raccogliere per conto proprio informazioni attraverso i canali regionali e il lavoro dell’intelligence.
Lo scenario descritto segue la notizia dei giorni scorsi della conversazione telefonica “lunga e drammatica” intercorsa tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu.