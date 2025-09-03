Il rapper canadese Drake ha deciso di sorprendere ancora una volta i suoi fan, mescolando spettacolo e sport. Durante il suo concerto a Milano, l’artista ha rivelato sui social una scommessa da ben 300 mila dollari sulla finale degli US Open 2025, che si disputerà domenica 7 settembre, a Flushing Meadows. La sua scelta è ricaduta su Jannik Sinner, numero 1 del mondo, dato vincente a quota 1,60. In caso di successo, il cantante potrebbe intascare circa 507 mila dollari. Una cifra imponente, che ha acceso immediatamente i riflettori, non solo per l’entità economica, ma anche per la curiosa leggenda legata al suo nome: la cosiddetta “Drake curse”.

La fiducia in Sinner e la maledizione

Non è la prima volta che Drake scommette sul tennis. Già nel 2024 aveva puntato sullo statunitense Taylor Fritz contro Sinner, ma l’azzurro aveva trionfato in tre set, facendo perdere al rapper la sua giocata. Stavolta, forse per “redimersi” e attratto dal talento e dalla crescita di Sinner, ha deciso di puntare direttamente su di lui. Tuttavia, i fan del tennista non hanno accolto la notizia con entusiasmo. Nei commenti sui social, molti hanno ricordato la lunga scia di sconfitte che accompagna le scommesse del rapper: dai flop nell’NBA alle delusioni in Formula 1, fino agli incontri di boxe. Per i tifosi azzurri, la preoccupazione è che la sua fiducia possa trasformarsi in un cattivo presagio.