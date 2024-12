L’asse Roma-Galatasaray si infiamma nuovamente, dopo le operazioni che in passato hanno coinvolto giocatori di primo piano come Nicolò Zaniolo, trasferitosi in Turchia, e Angelino, approdato in Serie A via Lipsia. Ora, però, il nome che potrebbe scrivere un nuovo capitolo clamoroso di questo legame di mercato è quello di Paulo Dybala.

L’agente di Dybala in Turchia

Nella giornata di ieri, Carlos Novel, membro dell’entourage della “Joya”, è stato avvistato in Turchia. Durante la sua visita, ha incontrato il consiglio direttivo del Galatasaray e assistito alla partita contro il Trabzonspor. Secondo quanto riportato da Sports Digitale, il motivo principale del viaggio era esplorare la possibilità di un trasferimento di Dybala in Turchia già a gennaio. Un’operazione che potrebbe risolvere la questione contrattuale ancora in sospeso tra il calciatore e la Roma.

Il problema del rinnovo

Nel contratto di Dybala esiste una clausola di rinnovo automatico: se l’argentino disputa almeno il 50% delle partite previste nei tre anni del contratto, il suo ingaggio viene automaticamente raddoppiato, passando da 16 a oltre 30 milioni di euro lordi. Attualmente, mancano otto presenze da almeno 45 minuti per far scattare la clausola, ma il costo aumenterebbe notevolmente il peso del suo contratto sul bilancio giallorosso.

La trattativa

In Turchia, circolano voci secondo cui Dybala sarebbe favorevole al trasferimento. Il Galatasaray, alla ricerca di un sostituto per Mauro Icardi, fuori per un grave infortunio al crociato, punta a chiudere l’affare sfruttando la clausola rescissoria di 12 milioni di euro presente nel contratto della Joya. Tuttavia, con soli sei mesi rimasti prima della scadenza, il club turco potrebbe cercare di ottenere un forte sconto.