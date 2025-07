Favole Mondiali. Lo sport azzurro ancora in copertina con nuoto e scherma. Non si è ancora spenta l’eco dei trionfi di Sinner a Wimbledon e delle ragazze del Volley del Ct Velasco che hanno trionfato nella World League (29 successi di fila in altrettante gare ufficiali). E dopo queste imprese sono subentrate in settimana altrettante imprese delle nazionali di nuoto e scherma impegnate rispettivamente a Singapore e a Tbilisi (Georgia).

Acque azzurre a Singapore

Miti d’argento: Quadarella e Ceccon. Simona ha frantumato il record europeo dei 1500 stile e si è presa la rivincita dopo il flop ai Giochi; Simona super col record europeo. Thomas Ceccon nei 100 dorso è volato a soli 5 centesimi dall’oro confermandosi al top in una stagione di cambiamenti. Due argenti incassati con due sentimenti opposti. La campionessa romana, uscita distrutta dalle Olimpiadi di Parigi, si è presa una bella rivincita togliendosi di dosso la delusione francese, prendendosi l’argento mondiale dietro la mostruosa Ledecky. La romana ha stampato un sontuoso 15’31”79 demolendo non solo il primato italiano che le apparteneva ma pure il record europeo. Super Simo ha detto entusiasta: ”Mai fatto gare così, è la medaglia del cambiamento. Ora i quarti posti di Parigi sono alle spalle”. Viceversa Thomas Ceccon ha storto il naso beffato nei 100 dorso. Non se l’aspettava. Ha detto il vicentino: ”Ero venuto per vincere. Mi dispiace ma non sono arrabbiato, ho puntato più sui 200. Comunque questa medaglia d’argento è la più bella delle tre medaglie.”

Scherma d’oro ai Mondiali di Tbilisi

Continua la splendida tradizione italiana. In Georgia l’Italia è tornata sul tetto del mondo dopo 10 anni con il quartetto della sciabola maschile. I quattro sciabolatori azzurri hanno trionfato a sorpresa (da n.5 del ranking) ma ci hanno sempre creduto. Li ricordiamo: i campani Luca Curatoli (Napoli) e Michele Gallo (Salerno), insieme a Matteo Neri (Faenza) e Pietro Torre (Livorno). Un oro che è seguito alla medaglia d’oro del fioretto a squadre uomini. Un bottino completato dai quattro bronzi di cui tre appannaggio delle azzurre, tutte nel fioretto. I mondiali di scherma si chiudono oggi, i Mondiali di nuoto calano il sipario domenica.