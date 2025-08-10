Fenomeno Doualla, regina d’Europa. Oro a 15 anni.La giovane Italia ai Campionati Europei di atletica leggera under 20, vola con la baby sprinter. Non solo: vola anche con la regina del triplo Erika Saraceni 19 anni; ha dominato la finale dal primo all’ultimo tentativo aggiungendo 16 cm. al proprio record italiano. Alle 2 stelle d’Italia va aggiunto Daniele Inzoli, argento nel lungo con 7.69. Ma col primo salto aveva addirittura aveva fatto 7.89, annullato per un niente. Comunque a 16 anni ha tutto il tempo per sfruttare altre occasioni.

KELLY DOUALLA DA SBALLO

Kelly Doualla in Finlandia ha dominato i 100 in 11”22 battendo rivali maggiori anche di 3 anni: è la più giovane campionessa di sempre, la terza italiana più veloce di tutti i tempi. Lombarda di genitori camerunensi allo stadio di Tampere ha dato spettacolo vincendo con una facilità disarmante. Alla seconda, la britannica Mabel Akalde, nata 38 mesi prima di Kelly, la freccia tricolore le ha rifilato la bellezza di 19 centesimi di secondo. E’ la prima volta, in 27 edizioni, che una campionessa continentale vince un oro in totale scioltezza. Tagliato il traguardo Kelly, che ha 15 anni e 261 giorni, si è abbandonata ad uno show incendiando il Ratinan Stadion di Tampere. E dopo aver abbracciato la marchigiana Alice Pagliarini, quarta ad un centesimo dal podio, si è prolungata in uno scoppiettante e gioioso entusiasmo. L’impresa è stata effettuata alle 19.40 italiane con 18 gradi e vento pressoché nullo. Kelly in sesta corsia ha passeggiato come sa fare lei.

PODI NEI SALTI

La seconda giornata dei campionati europei è stata rimarcata dal triplo oro di Erika Saraceni e dall’argento nel lungo di Daniele Inzoli. Questi ed altri coetanei li vedremo a Los Angeles 2028 insieme a Larissa Japichino, Furlani, Fantini.