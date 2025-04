Week-end sportivo a tutto gas. Tornano in pista Formula Uno e MotoGP. E dopo 11 anni si rivede Luca Montezemolo, l’ultimo presidente mondiale col Cavallino Ferrari. La Rossa in Bahrain ritrova il suo talismano. È la domenica anche della mitica Parigi-Roubaix, la corsa ciclistica che da sola vale una carriera, detta anche “l’inferno del Nord”.

C’è poi una serie A con il rinnovato duello scudetto Inter-Napoli, la finale di Coppa Italia rugby (Rovigo-Fiamme Oro Roma), le semifinali playoff scudetto del volley maschile (Piacenza-Trento, in attesa della finale scudetto del volley femminile tra Conegliano e Milano (primo round mercoledì 16 al Palaverde).

Weekend con il basket serie A. Si comincia sabato con Napoli-Varese e si finisce domenica con Olimpia Milano-Pistoia; match quest’ultimo delicato. Giovedi 10 l’Olimpia, vittoriosa in Eurolega (111-89 sugli spagnoli del Vitoria Baskonia), pur già eliminata dalla competizione, ha offerto una prova d’orgoglio davanti a 8.500 spettatori. Vittoria n.17.

L’anno scorso con 17 successi era garantita la qualificazione, quest’anno no. Delusione cocente ma il pubblico meneghino non tradisce. E non va dimenticato il gran finale del torneo di tennis a Montecarlo. Ma vediamo i quattro appuntamenti più attesi e gettonati.

GP Bahrain, missione punti per la Ferrari

Domenica si corre in Bahrain la quarta delle 24 gare di F1 2025. Sul circuito di Sakhir (5,412 km,57 giri, ore 17) la Rossa si presenta con un nuovo fondo per recuperare il tempo perduto. Modifiche necessarie per colmare il divario tecnico con le McLaren.

Hamilton e Leclerc sono fiduciosi. Norris guida la classifica con 62 punti tallonato da Verstappen (61), Piastri (49), Russell (45). Seguono Kimi Antonelli (30), Leclerc (20).

MotoGp Qatar, nel deserto duello tutto Ducati

Sfida in famiglia fra ducatisti: Bagnaia contro Marc Marquez. Domenica sul circuito di Losail (5.419 metri, 16 curve, 22 giri, ore 19) si profila una lotta spettacolare sotto le luci della pista di Doha. “Pecco” cerca il bis di Austin, lo spagnolo vuole cancellare l’errore in Texas che ha portato il fratello Alex in vetta alla classifica. Debutterà in Aprilia il campione in carica Jorge Martin. Ha avuto l’ok dei medici.

Parigi-Roubaix, la regina delle classiche

Corsa massacrante, tutta francese, edizione n.122, percorso di 259,2 km. con 30 tratti in pavé per un totale di 55,3 km. sulle pietre. Punto chiave è la mitica foresta di Arenberg.

Usciti dalla foresta ci sono ancora 95 km all’arrivo e ben 18 tratti di pavé, 3 dei quali sono settori da 5 stelle di difficoltà. Favorito n.1 rimane Van Der Poel, già vincitore delle ultime 2 edizioni.

L’avversario più atteso è ovviamente Pogacar. Senza dimenticare Van Aert, Pedersen e Stuyven. Ma nella lotta per la vittoria va considerato anche l’azzurro Pippo Ganna. Un gradino sotto gli altri Ballerini e Trentin. Può succedere di tutto. Partenza alle 11.10.

Serie A, comincia la volata scudetto

È una questione tra Inter ( punti 68) e Napoli (65). Tutto spalmato in 4 fasi: da venerdì sera (Udinese-Milan) a lunedì sera ( Napoli-Empoli). Occhi puntati sul derby romano: Lazio-Roma andrà in scena domenica alle 20.45.

Sotto clou Atalanta-Bologna (domenica ore 12.30). Ma è anche una volata per le Coppe europee: cercano un posto sette squadre (Atalanta, Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Milan).