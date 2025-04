I funerali di Papa Francesco impattano direttamente sul calendario della Serie A. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha invitato le Federazioni a sospendere ogni evento sportivo sabato 26 aprile, giorno delle esequie.

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso”

“Sabato il campionato di calcio sarà sospeso, mentre domenica le partite si giocheranno”, ha dichiarato Nello Musumeci, ministro della Protezione Civile.

A essere rinviate saranno dunque le partite Inter-Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma (erano programmate sabato, rispettivamente alle 18, alle 15 e alle 20 e 45).

La data del rinvio è complicata soprattutto per l’Inter, impegnata il 30 aprile e il 6 maggio nella semifinale di Champions League e domani sera nella semifinale di Coppa Italia: le partite rinviate dovrebbero slittare al giorno dopo, domenica 27 aprile. Magari per l’Inter potrebbe essere consigliabile il primo slot utile, cioè alle 12 e 30 per consentire un maggior recupero.

Il nuovo calendario dopo lo stop

Atalanta-Lecce: venerdì 25 aprile, ore 20:45

Como-Genoa: data da definire

Inter-Roma: data da definire

Lazio-Parma: data da definire

Venezia-Milan: domenica 27 aprile, ore 12:30

Fiorentina-Empoli: domenica 27 aprile, ore 15

Juventus-Monza: domenica 27 aprile, ore 18

Napoli-Torino: domenica 27 aprile, ore 20:45

Udinese-Bologna: lunedì 28 aprile, ore 18:30

Verona-Cagliari: lunedì 28 aprile, ore 20:45