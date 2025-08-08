Intervistato da Sky Sport 24 Calciomercato, Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta in amichevole contro l’Aston Villa, soffermandosi sul precampionato e sulla sua nuova avventura alla guida della Roma. “Un mese è già qualcosa, abbiamo fatto tante cose insieme” ha detto il tecnico. E ancora: “Ho trovato un gruppo coeso, legato e disponibile. Abbiamo fatto tanto, ma si può fare ancora di più”. Sugli obiettivi stagionali: “Voglio acquisire credibilità agli occhi dei tifosi. La Roma deve essere sempre ambiziosa, ma oggi il mio obiettivo è la considerazione per il lavoro che stiamo facendo. Abbiamo imboccato la strada giusta”. Sul mercato: “Con Wesley, El Aynaoui, Ferguson, Ghilardi puntiamo su giovani con esperienze importanti. È una direzione nuova per la Roma”. Su Fabio Silva: “No, non l’ho sentito, in questo mese guardo solo gli allenamenti (ride, ndr)”. Sui giovani: “Questo progetto mi entusiasma, è diverso per la Roma. I campioni danno un impatto immediato, ma il progetto giovani è una novità e uno stimolo forte”. Sul “no” di Ranieri: “Devi chiederlo a lui (ride, ndr), la mia decisione è arrivata a fine campionato”. Dybala e Soulé insieme? “I bravi possono coesistere, Soulé deve ampliare il raggio d’azione”. Sul capitano: “Più giocatori con la fascia significa nucleo forte. È un criterio semplice”. Infine: “Il tempo non basta mai, ma i giocatori sono fondamentali. Lookman? Spero si risolva, abbiamo vissuto momenti bellissimi”. “Nuove notizie di mercato? Ve le porterò di sicuro…” ha concluso sorridendo.