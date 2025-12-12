Giovedì da leoni per tre squadre italiane nelle Coppe europee di calcio, tre partite tre vittorie di cui due in trasferta. Roma e Bologna corsare in Europa League, Fiorentina in Conference al Franchi. Tre successi conquistati in un momento cruciale (a vario titolo) per i tre club. Nel dettaglio.

Roma travolgente in Scozia

Terza vittoria di fila in Europa dei giallorossi. Tre reti in Scozia e tutte nel primo tempo. Travolto il Celtic Glasgow. Miglior uomo in campo l’irlandese Ferguson, prima ha colpito un palo, poi la doppietta in dieci minuti da centravanti vero. Nella bolgia di Glasgow (60.000 spettatori) la Roma ha offerto una partita da incorniciare. Soddisfatto Gasperini: ”Una vittoria che conta tanto. Ne avevamo bisogno. Non è mai facile su questi campi”.

Bologna, show in Spagna

I rossoblu si sono imposti a Vigo con una doppietta di Bernardeschi, miglior uomo in campo. Celta ribaltato, ora gli ottavi sono più vicini. Vincenzo Italiano pur con la squadra in emergenza ha trovato la soluzione vincente. Il passaggio diretto alla seconda fase è possibile. Alle stelle il tecnico rossoblu: ”Sono fiero dei miei ragazzi, hanno un grande carattere. E nelle difficoltà troviamo sempre delle risorse per reagire”.

Fiorentina applaudita al Franchi

Battuta la Dinamo Kiev 2-1, ora i Viola respirano. Prima vittoria di Vanoli: i gol delle punte (Kean e Gud) sono un buon segno. I protagonisti della vittoria sono stati i due attaccanti ma Dodo, con i suoi cross e le sue discese sulla fascia destra, è stato il migliore. Partita senza problemi e applausi per tutti. Ora i toscani sono vicini al G8, occupano il posto n.11 a solo un punto da Mainz e Rayo, due club nelle 8 al comando. Tutto si deciderà giovedì 18 dicembre con la trasferta di Losanna.