Giro delle Fiandre, i migliori corridori del mondo saranno al via dell’iconica gara domenica 2 aprile, storica “classica del Nord”, corsa di un giorno che si ripete dal 1912.

È la seconda “Monumento”, in ordine di tempo, dopo la Sanremo e prima della Roubaix (9 aprile) e della Liegi (23 aprile). Ultima Monumento – la quinta – sarà il Giro di Lombardia (7 ottobre). Gara che vale una carriera. Gara che tutti vorrebbero vincere. Gara massacrante: da Bruges a Oudenaarde; dalle Fiandre occidentali a quelle orientali.

PERCORSO DI PIETRE, STRADE STRETTE E 18 MURI

Tappa di 273,4 km. con un finale pazzesco. Dopo 6 anni la partenza della corsa è stata spostata da Anversa a Bruges. Immutate le caratteristiche della prima parte di corsa, quasi del tutto pianeggiante. La prima vera difficoltà si presenterà dopo 106 km. quando ci sarà da affrontare il tratto di pave’ di Huisepotweg. Subito dopo c’è il primo muro di giornata: il Korte Ast, 114,7 km. dalla partenza. In tutto 500 metri al 4,3%.

Il vero inferno comincia negli ultimi 80km. dove una serie di muri inizieranno a far salire il livello di acido lattico nelle gambe e provocherà probabilmente una prima selezione. Il punto chiave è il celebre Paterberg che nonostante i suoi soli 360 metri con una pendenza media del 12,9% ( ma punte del 20%) si conferma un passaggio fondamentale della gara anche se i km. al traguardo saranno ancora molti.

FAVORITI : VAN AERT, VAN DER POEL E POGACAR

I favoritissimi per la Ronde sono i 3 tenori. Cioe’ il belga Van Aert, l’olandese Van der Poel e lo sloveno Pogacar. Il belga vuole assolutamente sfatare il tabù nelle classiche monumento sul pavé dove è ancora fermo a quota zero; l’olandese è in una forma strepitosa come ha dimostrato alla Milano- Sanremo ; in più gioca a suo favore l’esperienza alla Ronde avendo già vinto nel 2020 e nel 2022. Ovvio che voglia il tris.

Tra i due litiganti c’è un terzo incomodo: lo sloveno Tadej Pogacar che ha iniziato la stagione in un modo impressionante con 9 vittorie e 2 top cinque tra Sanremo e Harelbeke. Il campione della UAE Emirates ha tutte le carte in regola per dar fastidio ai 2 ciclocrossisti.

DOVE VEDERE IL GIRO DELLE FIANDRE

Diretta Tv: su Eurosport 1 HD dalle 10.30 e su Rai Sport (poi trasferimento su Rai2).

Diretta streaming: Eurosport player, Discovery +,DAZN, SkyGo e Now TV sempre dalle 10.30.