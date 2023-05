Giro d’Italia, Evenepoel vince la cronometro di Cesena e riconquista la maglia rosa. Ritirato Ganna per Covid

Giro d’Italia, Evenepoel vince la cronometro di Cesena per un secondo e riconquista la maglia rosa. Quattro big in un minuto. Ritirato Ganna per Covid.

TAPPA DEL GIRO TUTTA ROMAGNOLA

Nona frazione del Giro d’Italia, seconda cronometro della Corsa Rosa 2023 ed emozioni a raffica: al km 17 c’è stato il passaggio davanti a casa Pantani. Cronometro di 35 Km interamente in terra romagnola, da Savignano sul Rubicone a Cesena; traguardo posto nel quartier generale del Techogym Village, l’azienda produttrice di macchinari per il fitness leader nel mondo.

Il villaggio è stato inaugurato 11 anni fa da Giorgio Napolitano e Bill Clinton. Cronometro orfana di Filippo Ganna – il più atteso -costretto al ritiro a causa del Covid con sintomi simil-influenzali. Gara non funestata dal maltempo, come si temeva, anche se non sono mancate le gocce fastidiose e le strade bagnate.

Comunque tanti ombrelli aperti e clima autunnale. Il primo corridore è partito alle 13.15 ;gli altri a seguire con intervalli di un minuto l’uno dall’altro. Gli ultimi 16 sono partiti con un intervallo di 3 minuti.

RIBALTATI QUASI TUTTI I PRONOSTICI

Occhi puntati sui big, naturalmente. Assente top Ganna, la crono romagnola ha riservato sorprese, buone e cattive. Ad esempio: così così Roglic, Caruso in crescita. Evenepoel ha fatto sua la tappa per un solo secondo, ma francamente ci si aspettava di più. Secondo Thomas appunto ad 1”.

Terzo Geoghegan Hart. Roglic solo quinto. Il norvegese Andreas Leknessund è arrivato 19esimo (+1’15”) ed ha dovuto cedere la maglia rosa proprio a Remco. Quarto Kung (+4”), Armirail (+8”), Roglic (+17”), Arensman (+24”), Vlasov(+30”),Almeida (+35”), Caruso (+42”).

CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO

Primo Evenepoel, secondo Thomas (+45”),terzo Roglic (+47”). A seguire: Geoghegan Hart (+50”), Leknessund (+1’19”), Vlasov (+1’48”), Caruso (+2’13”), Kamna (+2’37”), Sivakov (+33’).

TAPPA N. 10 (martedì 16 maggio 2023)

Dopo il riposo di lunedì 15, il Giro comincia la sua seconda settimana con una frazione tutta in Toscana: la Scandiano-Viareggio di 196 km. In mezzo il Passo delle Radici, il valico dell’Appennino che separa l’Emilia Romagna dalla Toscana; passo in provincia di Modena di 1.527 s.l.m.