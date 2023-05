TAPPA DEL GIRO VIVACE CON UN BUON DISLIVELLO

Ottava tappa, da Terni a Fossombrone. Una galoppata di 207 km con 2.500 metri di dislivello e tre GPM (due volte I Cappuccini con in mezzo il Monte delle Cesane). Frazione con il pensiero rivolto alla cronometro di domenica 14, tracciato di 35 km pianeggianti.

Il Giro d’Italia è arrivato nelle Marche partendo dall’Umbria. Tappa divisa in due parti: 150 km di avvicinamento alla città marchigiana e 60 km di saliscendi con due passaggi a Fossombrone ed un finale di pendenze galeotte (punte al 19%. ) e discesa veloce.

Ne è uscita una tappa tutt’altro che scontata come si temeva dopo gli imbarazzanti tatticismi di venerdì. Partenza alle 12.09, soliti scatti iniziali, ritmo altissimo e fuga a cinque: Paret-Peintre, Ben Healy, Derek Gee, Carlos Verona e Skujins. Si ritira Zoccarato e il quintetto si rinforza con altri sei tra cui il campione d’Italia Zanna, Tonelli, Battistella, Mattia Bais e Alessandro Iacchi.

Ai piedi della prima salita di giornata, cioe‘ “I Cappuccini “ (2,8 km al 7,9% con punte del 19%), i battistrada conservano un margine di 5’30”. E al traguardo mancano 52 km. Comincia un’altra corsa. Il gruppo si sveglia.

TRE GPM NEGLI ULTIMI 50 KM

Finale accidentato (eufemismo). Cielo coperto. Al primo scollinamento – pubblico record – il gap è sceso sui 4’30”. La Ineos da’ il ritmo al plotone. Il Nazionale irlandese Ben Healy (team EF) lascia i compagni di fuga con buona gamba. Ai -40 km Healey ha un vantaggio di 1’17”sui più immediati inseguitori (5) e 5’45” sul gruppo.

Scollina il Monte delle Cesane(628 m.) con 1’47” sul quintetto che lo bracca e 5’26” sul gruppo della maglia rosa. Ai -30 km la situazione è immutata e Ben vola in discesa con qualche rischio. UAE e Ineos aprono la caccia. Ai -20 km non è cambiato nulla. Distacchi invariati. Brutto segno per i “cacciatori”.

FINALE PALPITANTE

Ultimi 10 km, il gruppo rinuncia (sembra) all’attacco e scende a 6’29”, distacco sorprendente. Anche i più immediati inseguitori mollano, e Ben aumenta il suo vantaggio. È straripante. Sente l’impresa. Adrenalina alle stelle. La folla lo esalta. Scollina nel tripudio popolare. Dietro si accende la bagarre. Sale in cattedra Roglic a 6,5 dalla linea e conquista il terzo posto in classifica dietro la maglia rosa e il campione del mondo.

ORDINE DI ARRIVO

Primo Healey, secondo Derek Gee (+1’49”), terzo Zana (+1’49”), quarto Barguil (+1’49”). A seguire: Carlos Verona (+2’12”), Mattia Bais (+2’37”), Skujns (3’51”), Tonelli (+3’56”), Riesebeek (+4’), Geoghegan (+4’54”).

CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO

Primo Leknessund, secondo Evenepoel (+8”), terzo Roglic (+38”). A seguire: Almeida (+40”), Thomas (+52”), Geoghegan (+56”), Paret-Peintre (+58”), Caruso (+1’39”), Kamna (+1’54”), Dunbar (+1’55”), Sivakov (+ 2’03”),Haig (+2’06”), Vine ( +2’27”), De Plus (+2’32”).

TAPPA N. 9 (domenica 14)