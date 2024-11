Domenica sportiva grandi firme: Verstappen e Pecco Bagnaia hanno regalato vittorie capolavoro infiammando il “popolo dei circuiti”, degno coronamento di una settimana palpitante. È successo di tutto. Parigi-Bercy amara per due fenomeni: Alcaraz stoppato agli ottavi da Humbert, Sinner bloccato da un virus intestinale (Jannik accolto a Torino domenica sera da un muro di fans, flash, telecamere). Settimana tumultuosa nei palasport: Milano ha vinto il derby azzurro in Eurolega con la Virtus Bologna (99-90), Paola Egonu, 25 anni, vuole lasciare Milano e tornare in Turchia (ingaggio da 1 milione di euro). Ormai tra Paola e lo spogliatoio c’è freddezza, un problema in più per il ct Velasco.

Settimana anche di magie: i Dodgers californiani hanno vinto la Major League di baseball battendo le 2 New York: prima i Mets, poi gli Yankees. Sempre a New York domenica c’è stata la carica dei 54.000 alla maratona più amata del mondo. Oltre 2.000 dall’Italia. Ha vinto l’olandese Nageeye, origini somale, in 2h07’39”. Il maratoneta, 35 anni, era fuggito a 6 anni dalla guerra.

Entusiasmante la serie A con l’Atalanta che ha sbancato il Napoli 3-0 e Lautaro da urlo tornato a illuminare San Siro dopo 249 giorni di digiuno. Entusiasmante anche il massimo campionato di Rugby: Rovigo nuova capolista. Secondo le aspettative i campionati di pallavolo: quello femminile vede sempre Conegliano al vertice (3-0 sullo Scandicci) in un palasport tutto esaurito (5344 spettatori); quello maschile vede al comando la Gas Sales Piacenza (3-0 alla Allianz Milano). Ottime notizie dalla Spagna agli europei di ciclocross: Italia mattatrice e incetta di oro, argento e bronzo. Infine il tennis: Jasmine Paolini principessa a Riad. Ecco gli Oscar In ordine alfabetico.

PECCO BAGNAIA – Trionfo in Malesia e decimo GP della stagione. In testa 18 giri su 19 e una velocità massima di 332,2 km/h. Dominio Ducati e titolo iridato rimandato all’ultima gara tra due settimane. Da segnalare il ritorno in MotoGP di Andrea Iannone, ritrovato dopo 5 stagioni.

THOMAS CECCON – Il nuotatore veneto ha brillato in Coppa del Mondo a Singapore conquistando il suo quinto podio nella rassegna. Tornato ai fasti dei Giochi olimpici estivi di Tokyo (2020) e Parigi (2024).

JASMINE PAOLINI – Il trottolino gigante del tennis azzurro mattatrice a Riad sia nel singolo che in doppio con la Errani. Stagione d’oro per Jasmine, 28 anni, n. 4 nel ranking mondiale femminile, vincitrice a Dubai e in finale al Rolland Garros e Wimbledon.

MATEO RETEGUI – Il centravanti dell’Atalanta, 25 anni, al Maradona ha realizzato l’11esimo gol. Bilancio sontuoso: 11 partite, 11 gol e 3 assist. L’italoargentino ha contribuito al quinto successo di fila della Dea. Miglior uomo in campo con lo sgusciante Lookman (doppietta).

MAX VERSTAPPEN – Sulla pista brasiliana di Senna il Re Tulipano ha fatto un capolavoro nella pioggia: partito 17esimo ha stravinto riscrivendo le leggi delle staccate. Ha spezzato un digiuno di 10 gare nel giorno della resurrezione delle Alpine con Ocon e Gasly. Domenica indimenticabile: Verstappen ha compiuto una rimonta da fenomeno fra acquazzoni e incidenti. A Las Vegas potrebbe già incamerare il suo terzo titolo iridato.