Tutto il weekend sportivo è stato ricco di ed emozioni e sorprese: dallo sci al tennis, dal calcio ai palasport con il basket e il volley femminile. Senza dimenticare il rugby: il Treviso ha vinto il derby d’Italia espugnando Parma ( stadio esaurito) contro le Zebre (24-12). E in attesa della Super Coppa Italia a Riad – mini torneo a quattro con Inter, Milan, Atalanta, Juventus (dal 2 al 6 gennaio) – il calcio ha vissuto una giornata di scossoni: il Napoli ha raggiunto l’Atalanta, il Milan ha esonerato Fonseca (al posto del portoghese arriva l’ex Porto Conçeicao).

Lo sci alpino si è congedato dall’Italia col botto: Odermatt spettacolo, sempre primo. Bene le azzurre sulle nevi austriache. Peccato che lo sci abbia dovuto registrare un altro incidente: a Bormio molte polemiche per la terza caduta grave del weekend: dopo il francese Sarrazin, operato alla testa e ancora ricoverato all’ospedale di Sondalo, due altre vittime: Pietro Zazzi e Gino Caviezel. Quest’ultimo ha lasciato lo Stelvio in elicottero. Comunque la Coppa del Mondo dello sci alpino parla azzurro: Sofia Goggia guida la classifica di SuperG, Brignone è in testa alla classifica Gigante. Ma vediamo gli Oscar in rigoroso ordine alfabetico.

FEDERICA BRIGNONE – La valdostana, 34 anni, ha trionfato per la prima volta a Semmering ( Austria) superando Deborah Compagnoni con 14 successi nella specialità. Nessuna come lei: 71 podi in carriera divisi tra Gigante , SuperG e Combinata. Fede e’ una meraviglia. Migliora sempre.

JASMINE PAOLINI – La trottola toscana, 28 anni, ha incantato il torneo di Sidney. Ha colorato di azzurro la United Cup insieme a Flavio Cobolli. Battuta 3-0 la Svizzera che sabato aveva battuto la Francia (2-1). Jasmine continua il suo anno d’oro dopo la Davis e Bjk Cup.

GIACOMO RASPADORI – L’azzurro, 24 anni, bolognese di Bentivoglio, ha realizzato un gol che ha portato il Napoli ad agganciare l’Atalanta a quota 41 punti. Raspadori è al suo terzo gol in serie A in quattro sfide in tutto. Miglior uomo in campo e Napoli in vetta.

KHEPHREN THURAM – Giornata storica per il francese della Juventus(nato a Reggio Emilia nel 2001). Prima rete in A e prima doppietta. Il centrocampista ex Nizza ha dedicato le reti a suo fratello maggiore Marcus (nato a Parma).Ha esultato proprio come suo fratello capocannoniere in serieA (12 reti) in coabitazione con Retegui.

MATHIEU VAN DER POEL – Il re del ciclocross, 2 anni, olandese, domenica ha centrato in Francia un piccolo record : 5 vittorie su 5 gare in 8 giorni. Ha regalato un altro show nella prova di Coppa del Mondo a Besancon. Il 6 volte iridato è arrivato sabato in Lamborghini e se ne è andato con un aereo vip dopo aver centrato la vittoria n. 167 e il 42esimo successo in Coppa.