Sorprese e imprese. Ancora una domenica sportiva ricca di emozioni e primati. Sinner da brividi a Vienna, quarto titolo stagionale. Un romanzo di sport da incorniciare. E poi due favole: l’ultimo sprint di Viviani tutto d’oro e Mariam, schiacciatrice egiziana col velo: è entrata nella storia.

Anche la Formula1 è stata all’altezza della sua fama così come il Basket alla quarta giornata (ancora Brescia in vetta) e la Pallavolo maschile che ha regalato un super match: Perugia-Civitanova 3-2, Giannelli mattatore con Russo e Ben Tara (19 punti). In testa alla classifica ci sono Trento e Verona.

Senza dimenticare la Coppa del Mondo di sci alpino: Marco Odermat, 28 anni, re assoluto delle ultime 4 stagioni, si è preso subito il Gigante d’apertura a Soelden (Austria); in ritardo le azzurre ( caduta Sofia Goggia).

Infine la Serie A: Napoli e Roma al comando, psicodramma Inter per il rigore contestato di De Bruyne. A terra la Juve inguaiata dalla Lazio; sugli scudi Dybala corsaro nella tana del Sassuolo (gran gol di destro): i giallorossi hanno ritrovato il passo giusto dopo due ko tra A ed Europa. Napoli agganciato in vetta. Ma vediamo i 5 Oscar di giornata.

Musica Sinner, re a Vienna

Jannik ha battuto Zverev in rimonta nella finale di Vienna e ha fatto suo il 22esimo titolo della carriera, il quarto del 2025 dopo Melbourne, Wimbledon, Pechino. Ha detto:” È stato bello vincere qui davanti alla mia famiglia e alla fidanzata Laila”.Ora Jannik va a Parigi. La corsa al n.1 del ranking mondiale resta ancora aperta. La differenza con Alcaraz è colmabile.

Lando Norris al comando della Formula 1

Il britannico ha vinto il GP Messico davanti a Leclerc e ha sorpassato il compagno di scuderia Piastri. Mondiale tutto aperto a 4 GP dalla fine. Ottimi Bearman, (allievi della Accademia di Maranello) che ha fatto volare la Haas, e Antonelli sesto ( ha coronato un weekend positivo). Per Kimi un’altra prova di maturità.

Della Valle mantiene il basket Brescia in vetta

Con 26 punti Amedeo Della Valle, 32 anni, capitano della Pallacanestro Brescia, 77 partite in Nazionale, ha trascinato la capolista a dominare Cantù (104-94) e restare da sola imbattuta. Ottimo anche il croato Miro Bilan (22 punti).

Mariam Metwally, la prima schiacciatrice col velo

La pallavolista egiziana ha esordito alla quinta giornata contribuendo alla vittoria del Busto Arsizio sul Vallefoglia. Mariam, 26 anni, una delle migliori giocatrici africane, e’ la prima atleta con il velo a giocare nel nostro campionato. Ha detto: ”Il mio sogno si è avverato”.

Elia Viviani, l’ultimo sprint è tutto d’oro

Il Profeta a 36 anni ha conquistato in pista il terzo titolo iridato a Santiago del Cile nell’ultima gara in carriera. Il veronese ha chiuso nel migliore dei modi con una volata capolavoro. In carriera ha vinto anche su strada ( 90 vittorie e 9 tappe nei grandi giri). Fenomeno.