Domenica sportiva esaltante: la Ferrari sbanca il Messico con un capolavoro di Sainz (e Leclerc terzo); Pecco Bagnaia ha trionfato in Thailandia davanti a Jorge Martin (lo spagnolo è a più 17); il derby d’Italia mai così spumeggiante: pari show a San Siro: 4-4 Inter-Juve e incasso super (7,6 milioni di euro), ad un passo dal record. I nerazzurri per 2 volte in vantaggio e per 2 volte riacciuffati. Tra i bianconeri strepitosa la doppietta del 19enne turco-tedesco Yildiz (doppietta in 10 minuti da subentrato). E non va dimenticato (ci mancherebbe!) lo show di sabato di Federica Brignone in Coppa del mondo. A proposito di sci alpino va rimarcato il dominio norvegese nella prima maschile di Coppa del Mondo a Solden.

Acuto di Sonego al torneo di tennis di Parigi-Bercy. È entrato nel tabellone principale: sette gli azzurri al Master 1000 parigino con vista Coppa Davis: si cerca il vice Sinner (Musetti o Berrettini?). Ottima la partenza del campionato di rugby con una sorpresa alla terza giornata: il Valorugby di Reggio Emilia ha espugnato i campioni d’Italia del Petrarca Padova (13-17). Emiliani secondi in classifica dietro alla capolista Viadana. Esaltante anche il campionato maschile e femminile della pallavolo. La Superlega alla quinta giornata ha offerto 2 grandi sorprese: la vittoria del Perugia a Trento e il bliz del Verona a Milano con un Keita, 23 anni, mattatore con 31 punti. Continua la marcia trionfale del Conegliano: 3-0 al Bergamo in 83 minuti. Ma ecco gli Oscar.

FEDERICA BRIGNONE – Fede infinita. Ha dominato in Gigante la prima prova di Coppa del Mondo. Mai nessuna come lei: a 34 anni, 3 mesi e 12 giorni Federica ha conquistato il podio n. 70 di Coppa del Mondo (28 vittorie, 26 secondi posti, 16 terzi posti). E non è finita qui.

PECCO BAGNAIA – Il piemontese ,in sella alla Ducati, ha dominato il GP Tailandia sulla pista bagnata di Burimar. È stato in testa 22 giri su 24. Ha toccato la velocità massima di 321,4 km/h. A due GP dalla fine (Malesia e Valencia) Pecco coltiva ancora il sogno iridato.

CARLOS SAINZ – Capolavoro del pilota Ferrari nel GP del Messico. È stato in testa dall’inizio alla fine. Ha toccato la velocità massima di 349 km/h. Forma smagliante. Al sabato la Pole, domenica la gara arricchita da un sorpasso d’altri tempi su Verstappen, uno che non si fa superare spesso. Ora la Ferrari è dominante.

LORENZO SONEGO – Sonny ha conquistato il tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy. Ha superato in 2 set lo spagnolo Carballes Baena e ha raggiunto nel main-drow Sinner e altri 5 italiani. È il settimo italiano in gara a Parigi (28 ottobre-3 novembre).

NOUMORY KEITA – Il pallavolista del Mali, 23 anni, opposto del Verona, con 31 punti ha contribuito ad espugnare Milano. Il gigante africano (206 cm) è il miglior realizzatore della Superlega: in 5 partite ha realizzato 108 punti. Quando giocava in Corea del Sud in una sola partita ha realizzato 57 punti. È un bomber micidiale. A Verona e già una star.