Domenica sportiva ricca di eventi, emozioni e sorprese. A cominciare dalla Serie A col pareggio-shock di San Siro (Napoli-Inter 2-2) e la doppietta dello scozzese McTominay, miglior uomo in campo. E col pareggio del Milan a Firenze all’ultimo minuto; ancora un finale pazzo. L’Inter guida la classifica (43 punti) seguita dal Milan (40) e da Napoli e Roma (39).

Brividi nei palasport col basket e la pallavolo. Virtus Bologna da film (75-81 a Venezia) con una rimonta esaltante e 13esimo successo in campionato, il quarto di fila. La Virtus guida la classifica con 26 punti seguita da Brescia (24) e dal trio Milano, Venezia e Tortona (20). Pallavolo da brividi sia in campo maschile che femminile. A Trento il Verona ha vinto (2-3) dopo una battaglia di 124 minuti ed è salita al secondo posto (36) alle spalle della capolista Perugia (38). In campo femminile continua il dominio di Conegliano, capolista con 51 punti, vincitore a Chieri (2-3) tallonato da Scandicci (49). Esordio esaltante del Settebello agli europei di Belgrado; travolta la Turchia (19-8). Ma vediamo i protagonisti assoluti.

Paolo Lucci, l’azzurro più atteso alla Dakar

Il pilota toscano, 32 anni, alla sua quinta partecipazione al rally raid più famoso del mondo (Arabia Saudita, 3-17 gennaio, 13 tappe, 7.994 km, oltre 800 concorrenti) è partito molto bene in sella alla Honda CRF 450 poi è stato tradito dalle gomme. Ora è costretto a gareggiare nella categoria Experience. L’azzurro più veloce e atteso si conferma comunque un leone. Uno che non molla mai.

Tommaso Giacomel re del Biathlon

Il biatleta trentino, 25 anni, ha centrato una storica doppietta (Sprint+inseguimento) sulle nevi di Oberhof (Germania). Giacomel nella storia. Dopo il trionfo in dicembre ad Annecy (Savoia, Alpi francesi) l’azzurro si è ripetuto in Turingia. Italia in vetta alla Coppa del Mondo dopo 38 anni. Tommaso primo nella classifica generale di Coppa del Mondo (611 punti) e primo nella classifica inseguimento (246). Fenomeno.

Il texano Brooks show per i 90 anni dell’Olimpia

L’Olimpia Milano ha festeggiato i suoi primi 90 anni con una splendida vittoria in Eurolega battendo Istanbul 87-74. Mattatore il texano Armoni Brooks, guardia di 27 anni, con 31 punti (7 triple); miglior prestazione da quando è a Milano. Festa perfetta nel giorno del compleanno del mitico coach Dan Peterson, 90 anni magnificamente portati con un sogno nel cassetto: incontrare Papa Leone. Entrambi sono di Chicago.

Musetti nella storia, è il numero 5 del mondo

Lorenzo ha battuto il russo Andrey Rublev – 6-7 (3), 7-5, 6-4 – nella semifinale del torneo ATP 250 di Hong Kong ed ha così scavalcato in classifica Alex de Minaur diventando il n.5 al mondo. Musetti, insieme a Sinner (n.2) sta facendo la storia del tennis tricolore. Il carrarino è il quarto italiano di sempre in classifica dopo Jannik, Panatta e Pietrangeli. Con Sonego ha vinto il doppio.

La regina Vonn, trionfo con vista Cortina

L’eterna sciatrice statunitense – 41 anni, una protesi ad un ginocchio, un oro olimpico e due iridati, quattro Coppe del mondo – ha conquistato a Zauchensee (Austria) la vittoria n.84 della sua carriera stellare (45 vittorie in discesa). La bionica Wonder Woman del Colorado ora reclama i Giochi di Cortina. La donna-jet è la candidata perfetta all’oro olimpico.