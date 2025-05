Domenica nel segno entusiasmante del Volley: le pantere di Conegliano sono entrate nella storia, hanno vinto la Champions e infilato il Grande Slam; dominata la finale di Istanbul (3-0) sullo Scandicci in 71 minuti. E in campo maschile il Trento ha murato il Civitanova con un altro 3-0. Mercoledì sera, 7 maggio, nelle Marche può essere festa. Sempre più emozionante la volata scudetto in serie A. Napoli capolista a 3 giornate dal termine con 77 punti. Segue l’Inter con 74. I partenopei sognano e contano sulla miglior difesa d’Italia. La Juve resta quarta avendo pareggiato a Bologna. Mago Ranieri ha centrato la 19 esima partita utile consecutiva: è a un passo dalla Champions. L’Atalanta è vicina alla meta europea come la Lazio che ha espugnato l’Empoli (0-1) con un grande Dia. Domenica di vigilia per Sinner che torna in pubblico da lunedì 5 maggio e riflettori puntati sul Giro d’Italia che comincia venerdì 9 a Durazzo (21 tappe, 3.413,3 km, arrivo a Roma l’1 giugno).Soltanto ombre nella Formula1: la Ferrari non c’è. Anche a Miami ha toppato. Solo settimo Leclerc e ottavo Hamilton preceduti da Antonelli (sesto). La classifica del mondiale è dominata da Piastri e i piloti del Cavallino sono lontani dal podio. Ma vediamo gli Oscar.

LAMPO PIASTRI – Il pilota della Mc Laren ha trionfato a Miami, quarta vittoria su 6 gare del campionato. Quarto al via, è risalito sorpassando anche Max Verstappen. Doppietta McLaren che ha conquistato il primo e secondo posto, sia nella Sprint che nel GP. Classifica generale: Piastri 131 punti, Norris 115, Verstappen 99, Russell 93, Leclerc 53, Antonelli 48, Hamilton 41.

NADIA BATTOCLETTI – La trentina di Cles, 25 anni, ingegnere edile, ha conquistato il quarto record in 1 anno. A Tokyo ha battuto anche il primato dei 5 km. con un 14’32”, sette secondi in meno della olandese Van Es. Dall’argento ai Giochi Olimpici di Parigi è tutto un crescendo rossiniano. Fenomeno.

I REALI DEL CURLING – Oro storico ai mondiali di Curling misto. Gli azzurri Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno scritto un’altra pagina di storia del Curling azzurro. Dopo il trionfo ai giochi di Pechino è arrivato in Canada il trionfo mondiale. Un grande segnale verso Milano-Cortina 2026. Come spingono loro le bocce da 20 kg sul ghiaccio non c’è nessuno.

LORENZO FORTUNATO – Il ciclista bolognese della XDS-Astana, 28 anni, ha entusiasmato al Giro di Romandia: il 1 maggio è tornato alla vittoria dopo due anni, poi è salito sul podio della tappa regina. Infine domenica a Ginevra ha chiuso al quarto posto nella classifica finale. È pronto per il Giro d’Italia.

KIMI ANTONELLI – Il giovane pilota bolognese Andrea Kimi Antonelli, continua a stupire a suon di record. A 18 anni, 8 mesi e 9 giorni ha conquistato il record di tutti i tempi in griglia. Battuto Vettel di 32 giorni. È nata una stella. Sì è preso la scena con la pole nella Sprint e in gara ha chiuso sesto nel Gp Miami davanti ai piloti del Cavallino.

LE PANTERE DI CONEGLIANO – Dominio nella finale di Champions a Istanbul delle pantere venete di coach Santarelli. È la terza Champions del Conegliano in cinque anni. Stagione perfetta dove ha conquistato il Grande Slam. Regine d’Europa. Cinque trofei in un anno.