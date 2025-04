Domenica sportiva di record, sorprese, ribaltoni, emozioni. E straordinarie ,ma non sorprendenti, conferme: Pogacar su tutti. Il campione del mondo sloveno ha fatto un’altra fuga record a Liegi firmando la sua nona Monumento, come Fausto Coppi. In serie A la più grossa sorpresa benché fosse nell’aria: l’Inter è caduta ancora e il Napoli si è preso la vetta in uno slancio scudetto. Ora è a +3 dall’Inter. Seguono Atalanta (65), Juventus (62), Bologna e Roma (60).

Ma altre imprese sono da ricordare: la vittoria dell’australiano d’Italia Michael Storer, 28 anni, trionfatore al Tour of the Alps. L’australiano vive a Varese da 10 anni, ha sposato Greta e ama la pasta. E poi: l’oro agli Europei di Judo conquistato da Cristian Parlati, napoletano; superiorità disarmante. Tempi da record con una media di 90” ad incontro. Senza dimenticare il record italiano di maratona (2h23’14”) conquistato a Londra da Sofia Yaremchuk, 30 anni, atleta dell’esercito, azzurra di origini ucraine, residente a Roma. Altra bella sorpresa: l’Italia femminile di Rugby ha chiuso con un successo il Sei Nazioni 2025; superato il Galles 44-12. Da rimarcare anche lo scatto scudetto dell’ Itas Trentino in Gara-1: secco3-0 in 85 minuti sul Cittanova e Michieletto show con 20 punti. Ma vediamo gli Oscar.

Tadej Pogacar

Un marziano a Liegi. Tadej ha vinto per la terza volta la più antica Classica Monumento dominando la scena con una marcia trionfale cominciata a 30 km. dal traguardo. E’ già a 95 vittorie con un Giro d’Italia e 3 Tour. Dopo le Strade Bianche, la Freccia Vallone, la UAE Tour lo sloveno quest’anno ha vinto pure la Liegi da extraterrestre.

Alex Marquez

Prima vittoria della carriera in MotoGp proprio a Jerez, davanti al suo pubblico. Un colpo doppio: si è guadagnato anche la leadership del Moto Mondiale superando il fratello Marc. Con il team Ducati Gresini Alex sta scoprendo una sicurezza mai avuta prima.

Thomas Ceccon

Il nuotatore vicentino, 24 anni, corazziere di 2 metri, agli Australian Open di Brisbane ha fatto triplete dominando i 100 farfalla, i 200 dorso e i 100 stile libero: il quarto pass per i mondiali di Singapore e’ già in tasca.

Matteo Arnaldi

Il tennista di Sanremo, 24 anni, ha battuto a Madrid Sua Maestà Djokovic in 2 set (6-3, 6-4). E’ il decimo italiano a battere il serbo in match ATP. Come Volandri,Cecchinato, Berrettini, Sonego, Musetti, Sinner e Nardi. Infine Jorquera (originario dell’Argentina) e Fognini nelle qualificazioni di Roma 2006.

Claudio Ranieri

L’allenatore della Roma sta portando i giallorossi ad un passo dalla Champions. Sir Mago Claudio battendo l’Inter a San Siro ha collezionato il 18esimo risultato utile consecutivo con una difesa solida: appena 6 reti subite nelle ultime 14 gare di campionato. Ranieri, 73 anni, è tornato ad allenare la Roma dal 14 novembre dello scorso anno. Chapeu.