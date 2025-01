Domenica sportiva da cineteca. Due fenomeni su tutti: Federica Brignone e Jannik Sinner. La regina dello sci alpino e la Volpe Rossa del tennis mondiale. Federica ha fatto un weekend straordinario: sabato prima nella discesa, domenica sul podio, terza nel SuperG St.Anton. Jannik ha debuttato agli Australian Open (prima partita ufficiale della stagione) battendo il cileno Nicolas Jarry in 3 set (7-6,7-6,6-1).

Ma altre imprese meritano attenzione: la Germani Brescia è campione d’inverno nel basket alla 15esima giornata. Ha battuto Trento rimontando da -20: pubblico impazzito. Ma è stata bellissima la vittoria della Virtus Bologna sul Baskonia Vitoria (76-74). Vittoria sofferta ma meritata nonostante le assenze. Anche la pallavolo ha regalato imprese da sottolineare: il Conegliano ha infilato la quinta vittoria in altrettante giornate della fase a gironi Champions League. Le ragazze del volley veneto a Zagabria hanno confermato classe e grinta. In evidenza Marina Lubian (14 punti con 3 muri). Ma anche in campo maschile è da segnalare l’impresa del Trento che alla 16esima giornata di Super Lega ha battuto la capolista Perugia fermata dopo 22 vittorie consecutive. Senza dimenticare Scandicci che in Champions donne ha infilato in Romania il quinto 3-0 in cinque gare.

Sono poi da rimarcare 2 conquiste di Coppa del Mondo: l’azzurro Maurizio Bormolini re dello snowboard ha trionfato in Svizzera nel Gigante Parallelo regalando il primo successo italiano al maschile nella località elvetica. Maurizio ora è in testa alla classifica di specialità. Poi, sempre in Coppa del Mondo va menzionata l’impresa di Flora Tabanelli, 17 anni; è salita sul gradino piu alto del podio nella prova di Freeski Big Air; primo successo in carriera nel massimo circuito per Flora. Ma vediamo gli Oscar.

JANNIK SINNER – Il tennista altoatesino, 23 anni, ha debuttato a Melbourne con una vittoria sul cileno Jarry, dopo una battaglia di quasi tre ore. I primi 2 set sono finiti al Tiebreak, in discesa il terzo. Ai microfoni ha detto: ”Sono felicissimo per la vittoria ma posso fare meglio; ho rischiato ma ce l’ho fatta. E ringrazio il pubblico per il calore che mi ha dimostrato”. Al secondo turno affronterà l’australiano Tristan Schoolkate.

FEDERICA BRIGNONE – Prima vittoria in discesa sabato e terzo posto domenica a St.Anton. Nessuno come lei in Italia: successi in quattro specialità. Ora è al primo posto nella classifica generale di sci alpino Coppa del Mondo. A 34 anni è salita a quota 73 podi di Coppa del Mondo, 15 in meno del mito Alberto Tomba.

MAURICE NDOUR – Il cestista senegalese del Brescia, 33 anni, 206 cm, ala-pivot, ha trascinato i suoi in vetta alla classifica del campionato italiano. Pubblico impazzito per le sue feroci schiacciate.

ALESSIO FORCONI – Il re del fioretto ha colpito ancora. L’aviere ternano (ma nato a Roma), 35 anni, a Parigi ha trionfato nella storica tappa del fioretto allo Stade de Coubertin. In finale ha battuto lo statunitense Massialas. A Parigi aveva vinto altre 2 volte (2018, 2019). E’ il 18esimo podio in carriera.

ALESSANDRO MICHIELETTO – Il bomber della Trentino e della Nazionale di volley, 211 cm di altezza, ha firmato uno show d’altri tempi. Con i suoi 22 punti ha contribuito a fermare la capolista Perugia al termine di una battaglia durata 2h54’. Gli umbri erano imbattuti in stagione. L’Itas Trentino ha trionfato dopo aver annullato 9 matchball.