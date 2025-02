Domenica sportiva di record, emozioni, spettacolo, spettatori. Ed una conferma: cresce l’Italia delle donne nella atletica, nel ciclismo su pista, tennis, pallavolo. Ma è stata anche una domenica di sorprese in serie A. Due su tutte: una Juve da urlo (1-0 sull’Inter) e il blitz della Roma a Parma (0-1). Ranieri ha fatto il turnover in vista del Porto e ha sbancato il Tardini con il mago Soulé, miglior uomo in campo.

Scudetto apertissimo dopo la frenata del Napoli che comunque è rimasto capolista con 56 punti inseguito dall’Inter (54). Sul podio anche l’Atalanta (51). Inseguono con 46 punti Juventus e Lazio tallonate da Fiorentina (42) e Milan (41). Sta salendo la Roma (37).

Ma le sorprese sono arrivate anche dai Palasport: il Perugia di Lorenzetti è tornato grande (3-1) battendo l’Allianz Milano di coach Piazza. Conegliano sempre al comando del campionato di Volley femminile, a Novara ha perso 1 punto, non ovviamente la partita. Spettacolo agli Europei di ciclismo su pista in Belgio.

Italia seconda nel medagliere con 3 ori e 3 argenti. Infine l’atletica leggera: dopo i record in settimana di Nadia Battocletti (3000 metri) e Alice Mangione (400 indoor) gli azzurri hanno dato spettacolo al meeting di Torun (Polonia). Mai successo che 4 azzurri vincessero in un meeting Gold.

I loro nomi? Tecuceanu (800), Mattia Furlani (lungo), Leo Fabbri ( peso) e la reggiana Dosso (60 metri). Copertina speciale nel basket: il Dolomiti Energia Trentino ha battuto alle “ Final Eight “ a Torino la fortissima EA7 Emporio Armani Milano (79-63). E’ la prima Coppa Italia vinta dal Trento. Ma vediamo gli Oscar.

Thiago Motta

L’allenatore ha ricostruito il DNA della Juventus: vittoria meritata sull’Inter (1-0), quarto posto e quarto successo di fila. E’ una Juve da urlo con le magie di Kolo Muani e la frenesia di Conceicao. Ha detto Thiago: “Non credo alla fortuna, non alleno per far piacere a nessuno, solo a me stesso. Abbiamo imboccato la strada giusta”.

Sara-Jasmine

Le tenniste azzurre Sara Errani, 37 anni e Jasmine Paolini, 29, hanno vinto il primo titolo WTA 1000 della stagione, quinto titolo in un anno. Hanno battuto a Doha in doppio due fortissime asiatiche al tie-break. Sara e Jasmine sono ancora regine del doppio. Onorano l’oro olimpico di Parigi.

Donne in pista

In Belgio, agli europei di ciclismo su pista, le azzurre hanno conquistato un bottino di 3 ori e 3 argenti. Mattatrice Martina Fidanza, 25 anni, 3 podi con 2 ori (scratch e quartetto) poi l’argento nel chilometro. Sugli scudi anche Martina Alzini, 29 anni,oro nel quartetto e argento nella americana con Chiara Consonni , 25 anni. Le olimpioniche hanno colpito ancora.

Il volo di Mattia

Mattia Furlani, nato a Marino (Roma), 20 anni, a Torun è stato straripante. Sulla pedana del lungo, al Palaindoor polacco, ha vinto con un 8,37 superando il mito greco Tentoglou. Mattia è sulla buona strada. Va ricordato che la stagione scorsa è stato l’unico azzurro a salire sul podio dei Mondiali indoor di Glasgow,degli Europei di Roma e nelle Olimpiadi di Parigi.

Trento da favola

Basket stellare a Torino. Il Dolomiti Energia Trentino ha battuto Milano conquistando la Coppa Italia, il suo primo grande titolo. Sugli scudi iplaymaker Quinn Ellis (14 punti) e Jordan Ford (23 punti in 24 minuti). Applausi al coach Galbiati.