GP Belgio: tutti contro Max Verstappen penalizzato (domenica, ore 15)

Formula Uno, domenica 28 si corre il Gp Belgio (ore 15), gara n.14 delle 24 del Mondiale, sull’iconico circuito di Spa, prossimo alle Ardenne; un circuito che gli appassionati e gli addetti ai lavori definiscono “L’Università della Formula 1” per la varietà di curve, rettilinei, salite e discese da brividi. Tracciato lungo 7,004 km con 19 curve. Previsti 44 giri e una McLaren all’attacco dopo la storica doppietta di domenica scorsa in Ungheria (primo Piastri, secondo Norris); terzo Hamilton. Il GP Belgio è l’ultima gara prima della pausa estiva. La F1 riprenderà il 25 agosto in Olanda. Il primo settembre si correrà a Monza.

Penalizzato Verstappen

Il Tulipano perde 10 posti in griglia. Proprio in Belgio la Red Bull gli affida il quinto motore endotermico della stagione e Max, consapevole dell’infrazione, paga dazio. Già in altre due occasioni aveva cambiato il motore ed in entrambi i casi ha vinto. D’altra parte il tracciato è favorevole alle rimonte e Verstappen appare fiducioso. Almeno a parole. Ha voglia di impresa e non lo nasconde. Ha anche voglia (così sembra) di ricucire i rapporti con il suo box dopo le intemperanze di domenica scorsa (“Mi avete dato una strategia di m…cerco di salvare la gara”). Però Max resta nervoso. No, non che abbia paura di perdere il Mondiale visto che ha 75 punti di vantaggio su Norris. È piuttosto preoccupato della involuzione tecnica della sua Red Bull. Però sotto sotto i 154 punti che ha ottenuto la Mc Laren nelle ultime sei gare (più di tutte le altre concorrenti) un pensierino negativo, non può non esserci.

Test chiave per la Ferrari

La Rossa affronta fiduciosa l’esame dei curvoni di Spa (ok nelle prove libere) per capire se le modifiche apportate alla SF-24 in Ungheria saranno sufficienti per sperare in qualche colpo nel finale di stagione, o se si dovrà solo puntare a limitare i danni. In stagione la Ferrari ha ottenuto due sole vittorie: con Sainz in Australia e con Leclerc a Monaco. Oltre alle due vittorie ha centrato 10 podi. Dice Leclerc:” Budapest ha detto che siamo sulla buona strada. Abbiamo le idee chiare su cosa fare”.

La classifica piloti

Verstappen punti 265, 2. Norris 189, 3. Leclerc 162, 4. Sainz 154, 5. Piastri 149, 6. Hamilton 125, 7. Perez 124, 8. Russell 116, 9. Alonso 45, 10. Stroll 24.