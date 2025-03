Sabato di grande ciclismo sulle Strade Bianche senesi, teatro di una delle corse più attese dell’anno, visti i suoi scenari e le sue caratteristiche uniche che coniugano fatica e magia con 16 settori di sterrato per un totale 81,7 km. La Strade Bianche è soprannominata “la grande classica del Nord più a Sud d’Europa”. La gara è paragonabile ad una Roubaix, alle Fiandre; cioè a gare che richiedono uno sforzo intenso e prolungato, un grande lavoro fisico e mentale. Si tratta della prima classica italiana del calendario World Tour giunta alla sua 19esima edizione in un crescendo sempre più appassionante e partecipato. Insomma uno show annunciato.

Un percorso unico al mondo

Tracciato di 213 km, quasi 82 di sterrato che altro non è che una strada di campagna senza pavimentazione, una strada in terra battuta più adatta al transito di carri o macchine agricole, ideale per mezzi fuoristrada non certo per bici da corsa pur rinforzate alla bisogna. Inevitabili comunque le forature, le cadute, gli improvvisi scivoloni. Non a caso un tempo questa corsa si chiamava “Eroica”, ed era riservata agli amatori con enorme successo. Di qui la decisione (2007) di riservarla ai professionisti.

Sabato mattina, la partenza sarà alle 11.25 dalla Fortezza Medicea, cuore di Siena, a fianco dello stadio Franchi. Arrivo come sempre in piazza del Campo, la piazza scenografica rinomata in tutto il mondo, la piazza del Palio, pieno centro storico.

Favorito Pogacar

Lo sloveno Tadej Pogacar è il favorito numero uno, il vincitore dell’ultima edizione, quando infilò una galoppata in solitaria di 80 km; una fuga storica iniziata sul nono sterrato (Monte Sante Marie), il tratto più difficile, e proseguita fino al traguardo senza incertezze, senza sbavature. Una locomotiva umana.

Ora, per quanto chiuso possa essere il pronostico, non mancano i candidati che puntano al podio come Pidcock (vincitore due anni fa). E poi Skujins, Vacek, lo specialista Simmons, il giovanissimo Albert Philipsen, i francesi dei team Groupama (Gregoire, Madouas, Gaudu), Pello Bilbao, Carapaz, l’imprevedibile Mohoric, l’ex vincitore Kwiatkowski, Attila Valter, Marc Hirschi. E gli italiani? Tre nomi su tutti : Alberto Bettiol, Davide Formolo e il bresciano Christian Scaroni della Astana. In gara 175 corridori di 25 squadre.

Dove vederla in tv, copertura globale

Diretta integrale Rai (prima su Rai Sport e dalle 14 su Rai2). Telecronista Stefano Rizzato con il commento di Alessandro Petacchi. Eurosport 2 dalle 14.05. Lo streaming sarà disponibile su Raiplay, Dazn, Discovery+, Sky Go e Now. Sono presenti anche sei tv europee. Diretta anche in Giappone grazie alle telecamere di Jsports, in Australia con la Sbs, in America Latina (DirecTv), in Nuova Zelanda e Africa (in streaming live Stavlive). Infine Canada (Flosport) e Stati Uniti (Max). Dunque le Strade Bianche avranno una copertura globale.

L’albo d’oro

In 18 edizioni riservate ai professionisti, l’albo d’oro è cresciuto progressivamente di prestigio. Molti i campioni. Un nome su tutti: lo svizzero (di origini italiane) Fabian Cancellara, re della cronometro (due ori olimpici, sei ori mondiali). La “Locomotiva di Berna”, detto anche “Spartacus”, ha vinto tre volte la corsa senese (2008,2012, 2016). Tadej Pogacar si è imposto due volte (2022, 2024) come Kwiatkowski (2014, 2017).

Altri grandi campioni hanno vinto, almeno una volta, la corsa senese come Alaphilippe (2019 e secondo nel 2021), Van Aert (2020), Vand der Poel (2021), Pidcock (2023). Un solo italiano ha vinto questa prestigiosa gara: Moreno Moser nel 2013, secondo Peter Sagan; lo slovacco è arrivato secondo anche l’anno dopo. Altri italiani sono comunque saliti sul podio: tre volte Ballan e Davide Formolo; tre terzi posti con Damiano Cunego, Gianluca Brambilla e Oscar Gatto.