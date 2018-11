MILANO – Siparietto a luci rosse tra Mauro Icardi e Wanda Nara. L’attaccante dell’Inter, durante l’ultima partita di campionato contro la Lazio, si è toccato le parti basse in campo. Wanda Nara ha deciso di utilizzare Instagram per postare questa immagine e scrivere: “Cosa fai, my h0t baby?”.

La foto ha fatto sorgere gli interrogativi dei tifosi dell’Inter, perché Icardi lo ha fatto? Semplice prurito o gesto scaramantico? Basterà attendere le prossime partite per capirlo…

#Inter, Wanda Nara posta una foto di #Icardi e infiamma il web: ‘Ma cosa stai facendo, my hot baby?’ FOTOhttps://t.co/dbjM3SMuBq pic.twitter.com/VAcf4aMYAO — calciomercato.com (@cmdotcom) 2 novembre 2018

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.