Il litigio è spaventoso: alla fine lo portano via!

Brutto episodio accaduto per l’atleta che è andato quasi allo scontro: il litigio è stato evitato grazie all’intervento della sicurezza

È il prezzo da pagare alla celebrità. Essere famoso ha sicuramente i suoi vantaggi, anche per gli sportivi, ma c’è anche il rovescio della medaglia.

Basta chiedere a chi in questo anno è stato assoluto protagonista del mondo del tennis per conferme: Jannik Sinner. L’Italiano ha conquistato due Slam ed è diventato il numero 1 al mondo, ma ha dovuto fare i conti con un’eccessiva attenzione mediatica. Ogni suo gesto è passato al microscopio, le polemiche si sprecano e con il caso doping si sono raggiunte vette altissime di discussioni e critiche. Anche la sua sfera privata ne ha risentito: la relazione con Anna Kalinskaya è diventata terreno di caccia per paparazzi e i due sono stati anche costretti a smentire il matrimonio, indiscrezione lanciata dopo il successo americano di Sinner.

Capita quando sei un personaggio di spicco in uno sport che è tra i più seguiti al mondo e capita anche a chi non è il numero 1. Grigor Dimitrov, ad esempio, ha dovuto fare i conti con il troppo affetto dei tifosi e ha vissuto momenti non semplici a Shanghai.

Dimitrov, litigio con un tifoso: tutta colpa di un selfie

Tutto è accaduto dopo i sedicesimi di finale del Masters 1000 cinese: il bulgaro (eliminato poi agli ottavi da Mensik) aveva appena battuto Alexei Popryn con il punteggio di 7-6, 6-2, e stava per lasciare l’impianto da gioco.

All’uscita dalla Qizhong Forest Sports City Arena ha trovato centinaia di tifosi ad attenderlo. Inevitabilmente è partita la caccia al selfie e la calca ha creato qualche problema a Dimitrov. In particolare un tifoso è andato un po’ oltre, spingendo il tennista e rischiando di farlo cadere per terra. Un episodio che ha fatto infuriare l’atleta bulgaro che ha prima puntato il colpevole con lo sguardo, quindi gli si è avvicinato in maniera poco amichevole.

A quel punto è dovuta intervenire la sicurezza per evitare che la situazione degenerasse. Gli addetti alla sicurezza, infatti, hanno visto che la situazione poteva superare i limiti ed hanno scelto di portare via il numero 10 al mondo, allontanandolo così dai tifosi. In questo modo tutto è tornato alla normalità con Dimitrov che ha potuto far rientro in albergo e le persone presenti fuori dall’Arena che sono andate a caccia di qualche altro tennista a cui chiedere selfie e autografi. Il prezzo da pagare, in alcuni casi eccessivi, della celebrità.