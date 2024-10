Sinner, scoppia un altro caso: hanno inventato tutto

Jannik Sinner non può fare a meno di intervenire in maniera diretta sulla vicenda: le parole del tennista cancellano ogni dubbio

Per Jannik Sinner trovare un briciolo di tranquillità non è affatto facile. Attualmente in Cina per l’Atp di Shanghai, il tennista italiano fa fatica a godersi il numero 1 nel ranking mondiale e il suo anno magico con serenità.

Colpa del caso doping, sicuramente, con l’attesa per la sentenza del Tas di Losanna sul ricorso della Wada, ma colpa anche dell’essere sempre e comunque al centro dell’attenzione. Non una vita agevole quella a cui deve abituarsi il prima possibile il 23enne di San Candido: essere tra i migliori tennisti al mondo comporta agevolazioni e vantaggi (non soltanto economici), ma anche qualche problema come quello di fare i conti con il gossip costante.

Lo ha capito molto presto Sinner che da qualche mese a questa parte è diventato uno degli sportivi più chiacchierati a livello mondiale. Una situazione accentuata anche dalla sua vita privata, con il fidanzamento con Anna Kalinskaya che ha reso ancora più ‘ricercato’ il nome del tennista italiano.

Sinner e Anna Kalinskaya si sposano: piovono smentite

L’ultimo gossip che ha toccato da vicino la coppia Sinner-Kalinskaya è stato di quelli che prendono le prime pagine dei giornali. Stando ai rumorsi circolati nei giorni scorsi, infatti, subito dopo la vittoria degli Us Open , l’italiano avrebbe fatto la fatidica proposta di matrimonio alla compagna e avrebbe ricevuto un bel sì in risposta.

Nulla di vero però visto che entrambi i tennisti si sono precipitati a smentire l’indiscrezione, bollata in tutta semplicità come ‘fake news’. Ci ha pensato prima Sinner che in conferenza stampa, oltre alle domande su campo e caso doping, ha dovuto rispondere anche alle questioni sulla sua vita privata e sulla presunta proposta di matrimoni: ”È stata anche per me una novità. Non ho fatto nessuna proposta ad Anna, non è successo nulla: è tutto falso, sono fake news“.

Una smentita alla quale si è poi aggiunta anche quella della Kalinskaya che ha utilizzato i social per definire come false le voci su un presunto matrimonio con Sinner, ironizzando anche sull’intera vicenda. Tutto cancellato, dunque, e nozze che possono tranquillamente attendere. Quando e se arriverà il momento, saranno direttamente i due tennisti ad ufficializzare il loro matrimonio. Certo tra i due le cose sembrano andare a gonfie vele, come testimoniato anche dal regalo che Sinner ha fatto al fratello della fidanzata, un gesto che ha fatto notizia, come tutti quelli dell’altoatesino.