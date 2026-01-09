Il turno infrasettimanale si è concluso giovedì sera non senza sorprese. Due in particolare: la frenata del Napoli mercoledì sera al Maradona col Verona (2-2), lo scivolone del Milan a San Siro giovedì sera (1-1 col Genoa; pareggio rossonero raggiunto al 92esimo col solito Leao). Sorriso amaro di Allegri che ha ammesso: “Punto guadagnato. Siamo stati fortunati sul rigore nel finale. Nel recupero c’è stata troppa fretta: le gare che non puoi vincere non bisogna perderle”. È il caso di ricordare che il Milan nelle 18 partite dell’andata ha avuto un solo stop alla prima giornata contro la Cremonese.

Sorpresa anche a Cremona giovedì sera (2-2 col Cagliari) i sardi hanno pescato il jolly a due minuti dalla fine. La Cremonese era davanti di due gol realizzati nel primo tempo. Poi nella ripresa ha sciupato tutto. L’allenatore Nicola ha detto: “Sono dispiaciuto ma non amareggiato”. La Cremonese non vince dal 7 dicembre.

La ventesima giornata di Serie A

La ventesima giornata di Serie A comincia sabato pomeriggio con 4 partite, prosegue domenica con altre 4 e chiude lunedì sera con Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese (ore 20.45). Resta in piedi la vicenda degli arbitri dopo gli ultimi trambusti al Var. Per un periodo ancora indefinito (una o due giornate), verranno fermati un arbitro e due varisti che hanno diretto Napoli-Verona: nel mirino l’arbitro Simone Sozza e i varisti Ivano Pezzuto e Alessandro Prontera.

La classifica

Inter 42, Milan 39, Napoli 38, Juventus 36, Roma 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio 25, Udinese 25, Sassuolo 23, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 16, Verona 13, Fiorentina 13, Pisa 12.

Marcatori

10 reti: Lautaro (Inter)

8 reti: Pulisic (Milan)

7 reti: Leao (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna), Douvikas e Paz (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund ( Napoli).