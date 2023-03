Al via a Istanbul i Campionati Europei di atletica. Spedizione azzurra con 49 atleti

Europei indoor di Istambul ( 2-5 marzo). Si tratta dei campionati europei di atletica indoor molto attesi. Tra l’altro in pista ci saranno 8 ori Olimpici di Tokyo 2020 tra cui Marcell Jacobs, Karsten Warrholm e Malika Mihambo. Quasi 600 atleti provenienti da 51 nazioni. Saranno altresì presenti 18 medaglie d’oro europee in carica che attendono di entusiasmare l’Atokoy Arena. Quattro giorni di gare molto intense. Si parte giovedi 2 marzo alle ore 17 con le batterie 800 metri uomini e si conclude domenica 5 marzo con le finali del salto in lungo donne, dei 3000 uomini, degli 800 sia uomini che donne; e le due finali 60 metri sia donne che uomini.

Ben 49 azzurri in gara

Dopo la vittoria di Lodz ( Polonia) e i due secondi posti di Lievin e Ancona sui 60 metri, Marcell Jacobs cerca il titolo continentale a Istanbul su questa distanza, ma l’oro olimpico di Tokyo ritroverà in Turchia il nuovo campione italiano, lo studente toscano Samuele Ceccarelli che si è imposto per un centesimo agli Assoluti. Tra le donne la squadra azzurra schiera nel salto in alto il bronzo mondiale Elena Vallortigara e nei 3000 metri la campionessa europea Under 23 Nadia Battocletti. Occhi puntati anche su Roberta Bruni (salto con l’asta), Leonardo Fabbri (getto del peso), Pietro Arese primatista italiano del miglio e da fresco tricolore indoor.

A sei mesi dai Mondiali di Budapest

L’appuntamento turco è una occasione d’oro per l’atletica italiana già ben avviata sulla strada che porta ai Giochi di Parigi. È il primo vero esame stagionale degli azzurri. Naturalmente la stella italiana è Marcell Jacobs che guida agli Europei indoor una spedizione azzurra nutrita ( 49 convocati) e competitiva. Scrive sulla Gazzetta dello sport Paolo Marabini:” Certo, è atletica al coperto. E non è una rassegna iridata. Ma il bilancio finale sarà comunque una importante cartina di tornasole e ci dovrà confermare il trend dell’ultimo biennio che ha rilanciato il movimento azzurro dopo un po’ di anni di magra”.

Tv e streaming

La Rai – in particolare Rai2 e Rai sport – trasmetterà in TV e in diretta streaming gli avvenimenti con interventi in tempo reale.