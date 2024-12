Diletta Leotta-Karius, ecco il ‘ribaltone’: ora cambia tutto

Per la coppia formata dalla conduttrice e dal portiere tedesca possibile novità in arrivo: le ultime indiscrezioni cambiano lo scenario

È una delle coppie più glamour legate al mondo del calcio. Il matrimonio tra Diletta Leotta e Loris Karius è stato uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi.

La coppia, che ha una figlia, è stata al centro del gossip anche negli ultimi giorni per una possibile crisi. Un periodo complicato tra la conduttrice di DAZN e il portiere tedesco, attualmente svincolato, che sarebbe però rientrato come testimoniato dalla breve vacanza che i due hanno fatto insieme a Miami, approfittando degli impegni lavorativi della bella siciliana protagonista al sorteggio dell Mondiale per club.

Ma non c’è solo il gossip a far puntare i riflettori sulla coppia Leotta-Karius: l’ultima indiscrezione rappresenterebbe un vero e proprio ribaltone e potrebbe cambiare la quotidianità della loro famiglia se corrispondesse al vero.

Si parla della possibilità che il 31enne portiere tedesco, ex Liverpool, possa tornare a giocare e farlo con una big. Niente Serie A – come pure si è chiacchierato nei mesi scorsi – ma la Bundesliga: un ritorno in patria e dalla porta principale visto che il club che starebbe pensando a Karius è il Bayern Monaco.

Diletta Leotta, Karius in Germania: lo vuole il Bayern

Stando a quanto riportato da ‘Sky Germania’, infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando di ingaggiare Loris Karius per sistemare l’emergenza portieri che sta affrontando la squadra di Kompany.

I bavaresi, primi in classifica in Bundesliga con sei punti di vantaggio, devono fare i conti con l’infortunio di Neuer (frattura di una costola e 2024 già finito) e con l’assenza per motivi personali di Ulreich. In porta attualmente c’è Daniel Peretz, ma a preoccupare la società è il vuoto che c’è dietro di lui.

I giovani presenti in rosa (da Pavlesic a Klanac) non sono considerati ancora pronti per la prima squadra ed ecco allora la necessità di individuare un altro portiere da mettere alle spalle di Peretz in attesa del ritorno dei due esperti estremi difensori. Karius arriverebbe da svincolato e si potrebbe subito mettere a disposizione di Kompany: il tedesco ha giocato la sua ultima partita lo scorso 4 febbraio, con la maglia del Newcastle. Una sconfitta per 4-1 che è stata la sua unica apparizione nella scorsa stagione.

Ora è alla ricerca di una nuova opportunità e, a sorpresa, per lui potrebbe spalancarsi la porta del Bayern Monaco. L’idea è sul tavolo, resta da vedere se i bavaresi affonderanno il colpo e vireranno su un altro profilo.