Uomini e Donne, nuova registrazione: Martina verso la scelta, chiude una coppia over

Uomini e Donne spoiler: Martina ha le idee sempre più chiare, una coppia del trono over invece chiude la frequentazione.

Continua il grande successo di Uomini e Donne, il talk sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. Cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori si mettono in gioco alla ricerca dell’anima gemella. Tre sfide, addii improvvisi, ritorni inaspettati ed emozioni adrenaliniche, il pubblico non si annoia mai. Proprio per questo, quotidianamente, si riversa in rete sulle pagine social dedicate alla trasmissione per cercare le anticipazioni.

Gli spoiler delle prossime puntate raccontano che, ci saranno dei colpi di scena singolari. Devono prepararsi dunque i telespettatori, le ultime puntate della stagione del 2024 riserveranno sorprese e polemiche, c’è già infatti chi ha storto il naso quando ha letto gli spoiler.

Uomini e Donne: Martina sta per scegliere, game over per una coppia over

Novità al trono over: Diego e Cristina sono usciti e tra loro le cose non sono andate nel verso giusto tanto che, la dama ha scelto di interrompere la conoscenza con lui. Anche Sabrina dopo aver conosciuto meglio Diego ha scelto di non proseguire con la frequentazione.

Per Fabio è arrivato invece il momento di guardare avanti dopo l’addio a Gemma. Per lui è giunta una nuova dama ed ha deciso di farla restare in studio per approfondire la sua conoscenza. Si ricorda che nelle puntate precedenti Fabio ha ricevuto un duro attacco da Gemma, poiché è arrivata una segnalazione sul suo conto.

Secondo quanto è stato rivelato nel corso della passata puntata, quindi il cavaliere avrebbe una donna al di fuori del programma, una versione dei fatti che lui ha categoricamente smentito. Gemma non gli ha però creduto ed ha scelto di fare un passo indietro, chiudendo la frequentazione.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti che andranno in onda a fine dicembre hanno inoltre rivelato che Martina ha scelto di uscire di nuovo con Ciro. Inaspettatamente tra i due non c’è stato alcun avvicinamento. La giovane tronista è uscita in esterna anche con Gianmarco, tra loro le cose non sono andate bene, e Martina è stata accusata di avere degli atteggiamenti infantili.

Alcuni telespettatori le hanno infatti puntato il dito contro, accusandola di essere immatura e poco empatica nei riguardi dei suoi corteggiatori. Immediatamente, la sua vasta platea di supporter l’ha difesa, allontanando ogni pettegolezzo.

Spazio poi alle vicende degli altri tronisti, di Michele non si è parlato nel corso della registrazione del 9 dicembre mentre la bella Francesca si è ritrovata con un solo corteggiatore. Francesca deve dunque capire se fare arrivare per lei nuovi corteggiatori o chiudere definitivamente la sua avventura sul trono rosso.