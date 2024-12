Sinner, prima lo scatto, poi la polemica: cosa è successo nelle ultime 24 ore

Novità sul numero 1 al mondo ed è ancora tempo di discussioni: la foto fa sollevare nuovi dubbi, cosa sta succedendo

Le risate con Chiambretti e Berrettini ai SuperTennis Awards, le foto e la bandiera a scacchi sventolata al Gp di Abu Dhabi. Jannik Sinner si è goduto così gli ultimi scampoli di vacanza, prima di rimettersi al lavoro a Dubai per preparare la nuova stagione.

Il 2025 inizierà con l’altoatesino ancora in vetta al ranking e il numero 1 sarà conservato anche dopo gli Australian Open, in attesa poi del verdetto che tiene tutti con il fiato sospeso. Il riferimento va alla sentenza del Tas di Losanna sul ricorso della Wada contro l’assoluzione decisa dall’Itia per la positività al clostebol.

Una vicenda che tiene banco ormai da mesi e che non terminerà prima di febbraio 2025, considerato che il calendario delle udienze del Tas fino all’11 febbraio non prevede la discussione del caso Sinner. Ma c’è anche un altro argomento che accende la discussione e che, neanche a dirlo, riguarda proprio il tennista italiano. In questo caso si parla della relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa che era al fianco del campione di San Candido agli Us Open.

Da qualche settimana però i due non appaiono più insieme e i social sono pieni di indizi che raccontano di una rottura tra i due o almeno di un periodo complicato. Ora però arriva lo scatto che mette in discussione tutto e che potrebbe rappresentare il segnale di una riconciliazione avvenuta.

Sinner, la foto della cena romantica della Kalinskaya

La Kalinskaya ha festeggiato lo scorso 2 dicembre il suo 26enne compleanno. Festa a Miami per la russa, che sui social è apparsa in compagnia di amici. Non con Sinner, anche se i ben informati raccontano di un viaggio proprio a Miami del numero 1 al mondo agli inizi di dicembre.

Un blitz che sarebbe stato fatto proprio per riavvicinarsi alla Kalinskaya (sempre che i due si siano davvero allontanati) e che avrebbe avuto un risultato positivo. O almeno così è interpretata la foto che la tennista ha pubblicato in una storia su Instagram. L’immagine immortala quella che appare essere una cena romantica ed è utilizzata per ringraziare tutti quelli che le hanno fatto gli auguri di buon compleanno.

Nella foto non compare Sinner, ma sono in molti a credere che all’altro capo del tavolo ci fosse proprio il 23enne di San Candido, considerata la sua probabile presenza a Miami. La cena della pace? Possibile, anche se conferme in un senso o nell’altro dai diretti interessati non arrivano. Una scelta che non sorprende perché l’italiano è sempre stato molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata e la Kalinskaya non ha gradito il clamore nei suo confronti legato proprio alla relazione con Sinner. Silenzio e nessuna apparizione pubblica potrebbe essere il compromesso raggiunto per continuare a vivere in serenità la loro storia d’amore.