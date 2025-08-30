Troppa Italia per la Germania:3-0 e quarti di finale conquistati. I Mondiali di volley femminile, trasferiti a Bangkok, hanno confermato il valore delle ragazze del Ct Velasco: quattro partite, quattro vittorie e un solo set concesso. Punteggio inequivocabile: 25-22, 25-18, 25-11. Germania asfaltata in meno di un’ora e mezza.

Se nella fase a gironi a Pukhet si era vista una Italia in graduale crescita (battute Slovacchia, Cuba e Belgio), sabato nella capitale della Thailandia e’ andata in scena una Italia al top della condizione fisica, mentale, creativa.

Nei momenti di difficoltà, specie nei primi due set quando la barca azzurra stava perdendo la rotta, le ragazze di Velasco hanno reagito da par loro: pescando gli schemi visti ai Giochi di Parigi (storico oro olimpico), alzando il livello e il ritmo partita con una concentrazione ed una ferocia agonistica cha hanno annichilito le avversarie, sei delle quali giocano in Italia e conoscono bene le azzurre. Ne è uscita una gara spettacolare, sempre sotto controllo e senza affanni.

Il resto lo ha fatto il Ct Velasco con cambi perfetti (sono entrate Antropova, Giacomini, Cambi) per fa respirare le titolari. Pagelle sontuose per Paola Egonu, Myriam Sylla, la sempre più sorprendente Nervini, Orro “orgoglio della sua Sardegna”, la capitana Anna Danesi. Premio speciale per l’acrobatica Monica De Gennaro, maestra nella ricezione. Hanno centrato la 33esima vittoria consecutiva. Mercoledì ai quarti cercheranno di allungare la striscia. Un record.

MATCH DI VOLLEY SEMPRE SOTTO CONTROLLO

Il primo set è stato il più sofferto e il più equilibrato. Le azzurre hanno svoltato sul 15-12 e poi hanno saputo allungare con freddezza. Avvio equilibrato anche nel secondo set: 16-16 nella prima fase, poi il decollo autorevole. Nel terzo set non c’ è stata praticamente storia: la Germania è crollata. Inizio disastroso per le ragazze di Giulio Bregoli ( già vice allenatore ai tempi di Mazzanti). Le azzurre sul 17-6 hanno finito passeggiando. Paola Egonu ha chiuso la partita con 21 punti, seguita da Stella Nervini (10) e Sarah Fahr (9).

I COMMENTI DI ALESSIA ORRO, MYRIAM SYLLA E II CT VELASCO

A fine match hanno parlato a nome di tutte Alessia Orro e Myriam Sylla. Parla per prima Alessia:” I primi 2 set sono stati combattuti poi, nel terzo set, le tedesche hanno smesso di giocare. La Germania era una delle avversarie che più ci aveva messe in difficoltà in Nations League: non era da sottovalutare, come tutte perché tutte puntano a metterci in difficoltà. Abbiamo svolto un grande lavoro muro-difesa e nei finali dei set abbiamo fatto la differenza. Formidabili Egonu e De Gennaro”.

Aggiunge Myriam Sylla:” Questa è una squadra molto unita. Insieme lottiamo e ne usciamo bene. Non pensiamo alle vittorie consecutive. Non è il nostro obiettivo.”

Chiude il Ct Velasco:” Questa partita non è stata una sorpresa, mi aspettavo un match molto duro. E così è stato. Loro hanno giocato bene ma anche noi siamo scesi bene in campo. Sì, è stata una gara molto complessa, sono contento. Adesso pensiamo ai quarti di finale”.