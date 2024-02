Italia prima nel ranking Uefa grazie alle vittorie di Lazio e Milan e al pareggio della Roma

Italia prima nel ranking Uefa con 14.714 punti e davanti a quattro nazioni calcisticamente molto forti e ben organizzate, supportate da ingenti capitali. Cioè Germania (13.928), Inghilterra (13.875), Spagna (12.937), Francia (12.250). Questa la classifica per nazioni in base ai risultati dei club nelle Coppe europee. Le prime due hanno diritto ad un posto in più nella prossima Champions. Una eccellente ricaduta sulla nostra serie A. Le vittorie di Lazio e Milan, il pareggio della Roma confermano che le nostre squadre ora competono meglio proprio perché la serie A sta crescendo.

Vale la pena di ricordare che le squadre italiane hanno vinto complessivamente 50 trofei internazionali, incluse 2 Coppe Intertoto (Udinese e Perugia). Il Milan è la squadra con più Euro-Coppe in bacheca: 17 di cui 7 Champions-Coppe Campioni. Seguono La Juve con 11 ( 2 Champions) e l’Inter con 8 (3 Champions). Poi Parma (4); Lazio e Roma 2 ciascuno; Napoli, Fiorentina, Sampdoria, Bologna, Perugia e Udinese 1 a testa. Ecco le tre competizioni più importanti con le italiane col vento in Coppa.

Champions, tre club di Serie A agli ottavi

In attesa di avere 5 squadre italiane in Champions League dalla prossima stagione 2024-2025 registriamo la recente vittoria del Milan è il pari della Roma che hanno regalato altri punti al nostro Paese rafforzando il primato attuale. Sono agli ottavi di finale Inter, Lazio e Napoli. Se la vedranno con i colossi europei come Manchester City, Real Madrid e PSG di Mbappe’. A proposito del fenomeno francese va ricordato che a fine stagione lascerà Parigi per il Madrid di Ancelotti.

Europa League, Milan e Roma da applausi

Milan e Roma protagoniste della settimana. A San Siro il Milan ha battuto il Rennes 3-0; la Roma ha pareggiato 1-1 in trasferta con il Feyenoord (ritorno all’Olimpico il 22 febbraio). Già qualificata l’Atalanta agli ottavi avendo vinto il proprio girone.

Conference League

Anche la Fiorentina (unica italiana presente nella competizione) si è qualificata direttamente agli ottavi. Tornerà in campo il 7 e 14 marzo ma l’avversario è ancora da definire. La Conference, sempre organizzata dalla Uefa, è la terza per prestigio do Champions ed Europa League. È anche la più giovane. Quella in corso è solo la terza edizione ; le precedenti sono state vinte la prima dalla Roma, la seconda dal club londinese West Ham.