Jannik Sinner, oltre ad essere il numero 1 al mondo, è anche un esempio di calma e concentrazione. La sua capacità di gestire la pressione emerge non solo durante le partite più difficili, ma anche negli attimi che precedono il match. Poco prima di affrontare (e battere 3-0) Lorenzo Musetti nei quarti degli US Open, l’altoatesino è stato ripreso dalle telecamere mentre interagiva con il suo staff, dimostrando come riesca a combinare talento e serenità.

Il divertente siparietto con lo staff

Nelle immagini, Sinner appare mentre, insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, fa uno “sgarbo” al suo osteopata Cipolla: lo immobilizzano, gli tolgono le scarpe e le buttano fuori dalla stanza, tra le risate generali. Questo momento di leggerezza serve a smorzare la tensione e l’ansia prima della partita, dimostrando il forte affiatamento tra Sinner e il suo team. Il siparietto conferma come la gestione dei momenti più delicati avvenga con naturalezza e spirito di squadra, elementi chiave per affrontare appuntamenti sportivi di altissimo livello.