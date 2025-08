Il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a portare in Italia Ardon Jashari, centrocampista classe 2002. Il calciatore svizzero, già nel giro della nazionale elvetica, la scorsa stagione con la maglia del Bruges ha totalizzato 52 presenze, 4 gol e 6 assist. Jashari, cresciuto calcisticamente nel Lucerna e poi esploso al Bruges, è il quinto giocatore acquistato dal Milan in questa sessione di mercato, dopo Samuele Ricci, Pervis Estupinan, Luka Modric e Pietro Terracciano.

Visite mediche e firma

Il centrocampista svizzero è atterrato a Milano già nella serata di martedì. Jashari sta svolgendo le visite mediche, e la sua giornata proseguirà con l’idoneità sportiva e la tappa a casa Milan per la firma del contratto, che lo legherà ai rossoneri per cinque anni. Lo svizzero ha sempre manifestato la volontà (decisiva per l’affare) di trasferirsi al Milan. Dopo una lunga operazione si è arrivati all’accordo definitivo con il Bruges, sulla base di 34 milioni di euro più 3 di bonus: una cifra complessiva che si discosta poco dai 40 milioni su cui si era impuntato il Bruges.

Una volta firmato il contratto, Jashari sarà convocabile per la doppia trasferta britannica del Milan contro Leeds e Chelsea, in programma sabato e domenica. Jashari è soltanto l’ultimo talento lanciato dal Bruges in questi anni: tra questi, per esempio, ci sono anche Noa Lang (preso dal Napoli in questa sessione di mercato), Nusa e Openda.