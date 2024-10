Juve, attacco frontale in diretta tv: era “fracico”

Gioca nella Juventus e sta facendo molto discutere: in diretta tv arriva l’attacco frontale, era ‘fracico’

C’è la pausa del campionato ed allora è il momento delle chiacchiere. La Nazionale non occupa le pagine di giornali e siti con la Nations League e c’è spazio per discussioni ‘da bar’ su quel che è successo e quello che succederà sui campi di Serie A.

Un campionato che vede il Napoli primo, seguito dall’Inter e con la Juventus al terzo posto. I bianconeri finora hanno avuto un rendimento altalenante con gli ultimi tre pareggi casalinghi che hanno frenato un po’ la squadra di Motta. Tra i meriti dell’allenatore italo-brasiliano c’è quello di aver blindato la difesa. Appena un gol subito, tra l’altro su calcio di rigore, nelle sei partite fin qui disputate in Serie A, nonostante le difficoltà per la lunga assenza di Bremer, che ha alimentato il dibattito su infortuni e troppe partite.

Tra i baluardi della retroguardia juventina c’è Pierre Kalulu: il difensore francese è arrivato quest’estate dal Milan e ha impiegato poco tempo per conquistare non solo Thiago Motta, ma anche i tifosi bianconeri. Un calciatore completamente diverso da quello ammirato (poco in realtà) con la maglia del Milan la scorsa stagione. In rossonero, infatti, Kalulu lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici che gli hanno impedito di essere a disposizione di Pioli e hanno spinto la società lombarda a cederlo ai rivali.

Una decisione che ora qualcuno a Milanello sta rimpiangendo, anche se i giudizi su Kalulu negli scorsi mesi erano non erano certo positivi. Anzi, c’è qualcuno a cui viene rinfacciato in diretta tv l’aver criticato il difensore francese.

Juventus, Kalulu ‘fracico’: botta e risposta in tv

A ‘Pressing’, programma che va in onda su Italia 1, Pierre Kalulu è il protagonista involontario di un botta e risposta tra Franco Ordine e Riccardo Trevisani, con il primo che rinfaccia al secondo i giudizi poco lusinghieri dati lo scorso anno sul centrale transalpino.

Ordine va subito all’attacco: “Qualcuno qui in studio considerava Kalulu ‘fracico’ nella passata stagione“. Chiamato in causa Trevisani difende il proprio giudizio: “Lo era. Non è che lo dico io: era sempre infortunato, lo dicono le partite saltate“. “Lo so, però dopo è guarito – la controreplica di Franco Ordine – . Non è che se uno si infortuna un anno, poi sta a vita infortunato”.

Ma cosa disse lo scorso anno Trevisani? Nel bel mezzo di un periodo ricco di infortuni per il Milan, il giornalista difese Pioli con questa frase: “Vogliamo dire che Kalulu è fracico, perché si fa male ogni cinque minuti e non è colpa di Pioli“. Una dichiarazione che ora gli si è ritorta contro, mentre il francese si sta riprendendo la sua rivincita.