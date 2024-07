Juventus, Chiesa via per due nuovi arrivi: Giuntoli ribalta il mercato

La cessione di Federico Chiesa può stappare ulteriormente il calciomercato della Juventus: altri due acquisti in arrivo

“Vogliamo puntellare ancora la squadra con un acquisto per reparto”. A scrivere la ricetta del calciomercato della Juventus è Cristiano Giuntoli prima della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta.

Lo chef bianconero, come ironicamente è descritto sui social il Football Director juventino, è alla ricerca degli ingredienti giusti per regalare al nuovo allenatore un ‘piatto’ in grado di competere per le stelle Michelin. La spesa della dirigenza della Juventus deve però fare di conto, evitando che il bilancio vada ulteriormente in rosso. Proprio per questo molto dipenderà dalle cessioni con diversi nomi che sono in uscita.

Quello più importante, neanche a dirlo, è Federico Chiesa. La scadenza di contratto il 30 giugno 2025 e la scelta di non prolungare l’accordo in essere, impone una separazione che ormai è nell’ordine delle cose. L’attaccante, inoltre, non rientra tra gli intoccabili di Motta e allora la cessione è una strada già tracciata.

Per dove questo ancora non è chiaro: la Roma è la squadra che ha mostrato maggior interesse nelle scorse settimane, senza però arrivare ad offrire quei trenta milioni che spingerebbero la Juve a dare il via libera alla cessione. Inoltre, la destinazione capitolina ha una controindicazione che frena Chiesa, comunque attratto dal lavorare con De Rossi: la non partecipazione alla Champions League. Così il calciatore prende tempo, rallentando anche i piani di Giuntoli che comunque ha le idee chiare su quel che farà una volta perfezionato l’addio del 26enne ex Fiorentina.

La cessione di Chiesa finanzia il doppio colpo Juve: priorità Koopmeiners

In cima alle priorità della Juventus c’è da tempo il nome di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è valutato almeno sessanta milioni di euro dall’Atalanta che vorrebbe riuscire a tenerlo in rosa, come dichiarato tra l’altro da Percassi. Questo però non frena le ambizioni di Giuntoli che lo ha scelto come profilo ideale per far compiere il definitivo salto di qualità al centrocampo di Motta.

Servirà poi fare qualcosa in attacco, dove ci saranno diverse cessioni. Oltre a Chiesa, c’è anche Soulé dato come possibile partente (anche se servirà una proposta da 35 milioni di euro). A quel punto sarà necessario acquistare un esterno importante ed i nomi ‘caldi’ sono da giorni quelli di Sancho e Adeyemi. Il primo potrebbe essere più facile da prendere perché è in uscita dal Manchester United, al contrario del secondo che il Borussia Dortmund ha tutta l’intenzione di blindare almeno per quest’estate. Uno di loro, ad ogni modo, potrebbe essere l’ultimo importante ingrediente per una Juventus stellata.