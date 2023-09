Juventus, momento nero senza fine: doping Pogba, Bonucci fa causa…

Leonardo Bonucci farà causa alla Juventus. L’ormai ex giocatore e capitano bianconero e ormai calciatore del’Union Berlino, si legge sui vari siti sportivi, è pronto, con i suoi legali, a chiedere un risarcimento danni per la mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e preparazione a disposizione. Bonucci insomma sostiene che avrebbe subìto danni di natura professionale e di immagine.

Un’altra tegola. Un’altra notizia non proprio positiva per i bianconeri dopo il caso Paul Pogba. Un momento nero, quello dei bianconeri, che ormai sembra senza fine dopo tutte le vicende extra campo della scorsa stagione che hanno portato in dote punti di penalizzazione e l’esclusione dalle coppe europee.

Juventus, il caso Pogba

Il centrocampista francese è risultato positivo al doping ed è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale nazionale antidoping.

Sono state rilevate, dicono le agenzie, tracce di testosterone nei controlli cui è stato sottoposto” .

La notizia ha sconvolto il mondo della Juventus e, più in generale, di tutto il calcio. Gli esami finiti nel mirino delle indagini sono quelli del post-gara della prima giornata di campionato, a Udine contro i friulani, con il francese che non mise piede in campo alla ‘Dacia Arena’. Poi, però, ha preso parte alle sfide contro Bologna ed Empoli, tra l’altro con un gol annullato in Toscana contro gli azzurri di Paolo Zanetti.