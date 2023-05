Per la questione stipendi la Juventus sceglie il patteggiamento. L’accordo, dopo i deferimenti, dovrà essere discusso di fronte al Tribunale Federale Nazionale (oggi alle ore 10:30), il primo grado di giudizio della giustizia sportiva. Se dovesse arrivare l’ok la Juventus avrebbe la pena ridotta di un terzo ma non potrebbe ricorrere rispetto a quanto deciso. La pena sarebbe quella concordata e non potrà essere più modificata. Insomma si potrebbe chiudere a breve, in maniera molto più rapida del previsto, anche la seconda parte dei processi sportivi a carico della Juventus.

Accordo Procura Figc-Juventus per il patteggiamento

Il patteggiamento richiesto prevede lo sconto di un terzo della pena, essendo arrivata la richiesta dopo il deferimento (prima del deferimento avrebbe previsto la riduzione della metà). Resta da capire l’entità della pena che sarà concordata: solo ammenda o anche penalizzazione e in questo caso di che entità.

I dettagli dell’accordo non sono noti, ma è presumibile che la nuova penalizzazione lascerà la Juve anche fuori dall’Europa League e, magari, ancora in Conference, in modo da scontare eventualmente senza troppi drammi l’eventuale esclusione dalle coppe per un anno cui sembra destinata dall’indagine Uefa. A quel punto la qualificazione ottenuta sul campo, nonostante la penalizzazione, potrebbe essere oggetto di riflessione ulteriore da parte della Uefa, con cui la Juventus recentemente ha concordato un Settlement Agreement, che prevede sanzioni già indicate nel caso in cui la società non dovesse rispettare i parametri indicati nell’accordo. L’obiettivo del club bianconero è quindi chiudere ogni pendenza in questa stagione, senza rischiare partenze ad handicap sul prossimo campionato.

Processo anticipato

Per questo nuovo filone, sulla carta molto più complicato e con la possibilità di subire pene molto pesanti, la Juve ha quindi deciso di tentare la strada del patteggiamento. Patteggiamento ottenuto dalla Procura che dovrà però essere accettato dal Tribunale Federale Nazionale, con il dibattimento che comincerà oggi 30 maggio (e non come era previsto il 15 giugno) alle 10:30. Se il patteggiamento sarà accettato alla Juve sarà comminata una pena scontata di un terzo e il pronunciamento sarà definitivo, senza possibilità di ricorso. Nel caso in cui venga invece rifiutato, si andrà a processo.