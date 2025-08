Nelle scorse ore Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach, in Germania. L’americano, infatti, volerà in Francia per firmare il suo contratto con il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Weah, ormai fuori dal progetto di Igor Tudor, si appresta dunque a iniziare una nuova avventura con il club transalpino, dove nel 2001 ha giocato anche il padre George.

Prestito con obbligo di riscatto

Operazione definita per il trasferimento di Weah in prestito a un milione di euro con obbligo di riscatto a 14. Previsti anche 4 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che lascia la Juventus dopo due stagioni. Oggi l’americano effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club francese. Per lui, cresciuto nel settore giovanile del PSG ed esploso al Lille, si tratta di un ritorno in Ligue 1.

Timothy Weah è arrivato alla Juve dal Lille due anni fa. Con i bianconeri ha giocato in totale 78 partite, mettendo a referto 7 gol e 7 assist. Nella stagione appena trascorsa, probabilmente la migliore in maglia Juve, l’americano in Serie A ha segnato 5 reti.