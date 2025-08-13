Colpo di scena: Kelly Doualla non andrà ai Mondiali di Tokyo. La fenomenale 15enne che ha centrato un doppio oro ai recenti Europei Under 20 di Tampere (Finlandia), ha preferito la scuola alla pista.

Ha scelto di non bruciare i tempi, ha scelto il riposo. Oltretutto ha messo in conto che la partecipazione ai Mondiali di settembre avrebbe procurato un rientro in ritardo sui banchi di scuola, cosa che i genitori non avrebbero accettato a cuor leggero. E così Kelly ha rinunciato. Decisione saggia.

L’annuncio ufficiale

Martedì è arrivata la nota ufficiale della Fidal informata dall’allenatore di Kelly, dalla famiglia Doualla, da Kelly stessa e dal presidente federale Stefano Mei. Nella nota si comunica ufficialmente la rinuncia della velocista “alla possibilità di essere inserita nel gruppo della staffetta 4×100 che volerà in Giappone a settembre”.

È il caso di ricordare che Kelly domenica scorsa ha corso la sua frazione (l’ultima) in 10”30, tempo surreale che ha consentito alle azzurre di conquistare un oro inatteso.

Il presidente Mei ha sentito Kelly al telefono e le ha detto che la scelta di partecipare o no spettava solo a lei. Nessun problema per la rinuncia ufficiale. Serafico Stefano Mei: “Sarà per un’altra volta”.

Ora le meritate vacanze

Kelly Doualla ha disputato un’estate senza riposo accumulando, inevitabilmente, una stanchezza evidente. Di qui la necessità di fare le vacanze prima di sedersi sui banchi di scuola.

Per Kelly è stata una estate d’oro in cui ha saputo collezionare ben 4 ori – 2 nei 100 metri e 2 in staffetta – sia agli Eyof di Skopje sia agli U20 di Tampere dove l’azzurra ha saputo sbaragliare la concorrenza di avversarie tre anni più grandi di lei.

Kelly è la terza azzurra più veloce della storia tricolore con 11”21 dietro alla Dosso e Manuela Levorato. È probabile che una volta a scuola Kelly pensi alla occasione perduta (ci sta) ma pensi anche agli Europei assoluti in programma la prossima estate a Birmingham.

Dove incontrerà un altro fenomeno come lei: il fuoriclasse svedese Armand Duplantis che martedì si è assicurato la vittoria nella penultima tappa del Gold Continental di Budapest. L’astista, 25 anni, due volte campione olimpico, per la 13 esima volta ha ritoccato il suo primato volando a 6,29 metri.