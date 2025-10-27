Si profila un lungo stop per Kevin De Bruyne. Le prime sensazioni, emerse subito dopo l’infortunio rimediato nel match contro l’Inter, hanno purtroppo trovato conferma negli esami strumentali effettuati dal centrocampista belga presso il Pineta Grande Hospital. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra, un problema che richiederà tempo e pazienza per il pieno recupero. In una nota ufficiale, il Napoli ha comunicato che il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico del club. Le condizioni di De Bruyne verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma i tempi di recupero si preannunciano lunghi.